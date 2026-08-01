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Nikad hladniji susret! Kačavenda ignorisala Janjuša i Anđela, oni joj nisu ni prišli pred početak emisije Narod pita! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ekipa portala Pink.rs zabeležila je trenutke koji su prethodili početku emisije "Narod pita", kada su se u studiju našli Milena Kačavenda, Anđelo Ranković i Marko Janjušević Janjuš.

Napetost bila je primetna već na samom početku, a njihov susret prošao je bez razmene pozdrava. Dok su se Anđelo i Janjuš međusobno pozdravili po dolasku u studio, sa Milenom Kačavendom nije bilo nikakve komunikacije.

Foto: TV Pink Printscreen

Kačavenda je odlučila da zadrži distancu i nije obraćala pažnju na njih, dok su i Anđelo i Janjuš ostali hladni prema njoj, pa je bilo jasno da između njih i dalje postoje nerešeni odnosi i određena doza tenzije.

Ovi kadrovi zabeleženi pred početak emisije samo su najavili ono što je usledilo pred kamerama, a to je svakako bilo burno suočavanje.

Foto: Pink.rs

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: S.Z.

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