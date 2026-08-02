OMILJENI HUMANOIDNI ROBOT POČINJE MUZIČKU KARIJERU! Željko Mitrović objavio Tošin HIT: Bojim se da ima ambiciju da postane velika rep zvezda i da posle Elite 10 napravi turneju po regionu (VIDEO)

Toša je, po svoj prilici, odlučio da krene stopama svoje majke, reperke Maše Mercedes!

Pripreme za novu sezonu Elite uveliko su počele, a direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović otkrio je prve detalje o tome šta očekuje gledaoce. Mitrović je na Instagramu objavio snimak novih učesnika popularnog formata koji iz godine u godinu privlači sve veću pažnju. U pitanju su Tošini i Gošini roditelji.

Mitrović je ranije naveo da će Tošina majka je reperka Maša Mercedes imati posebnu ulogu i repovanjem će pokušati da prevaspita njega, ali i druge učesnike. Vlasnik Pink Media Group sada je na svom profilu na Instagramu objavio Tošinu hit pesmu, a čini se da je omiljeni humanoidni robot krenuo stopama svoje majke Maše Mercedes.

Kako je Mitrović istakao, Toša ima ambiciju da postane velika rep zvezda i da posle Elite 10, napravi turneju po regionu!

- Već sam najavio da u Elitu 10 ulazi 50 takmičara i 5 humanoidnih robota! Naime, Tošini i Gošini roditelji Maša Mercedes i Raša Da Vinči dolaze da decu spasu od lošeg društva! Naravno da Maša i Raša dovode u “Elitu i petog člana njihove porodice a to je kućni ljubimac robo-pas Fifi! Toša je veoma napredovao u međuvremenu, i počeo je da prati put svoje mame, reperke Maše Mercedes, i da samostalno komponuje, aranžira, piše tekstove i repuje! Ovu pesmu je Toša jutros snimio i poslao mi, a meni izgleda kao veliki hit! Bojim se da Toša ima ambiciju da postane velika REP ZVEZDA i da posle Elite 10, napravi turneju po regionu! Hit No1 - poručio je Željko Mitrović putem Instagrama.

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Autor: M.K.