AKTUELNO

Domaći

OMILJENI HUMANOIDNI ROBOT POČINJE MUZIČKU KARIJERU! Željko Mitrović objavio Tošin HIT: Bojim se da ima ambiciju da postane velika rep zvezda i da posle Elite 10 napravi turneju po regionu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Toša je, po svoj prilici, odlučio da krene stopama svoje majke, reperke Maše Mercedes!

Pripreme za novu sezonu Elite uveliko su počele, a direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović otkrio je prve detalje o tome šta očekuje gledaoce. Mitrović je na Instagramu objavio snimak novih učesnika popularnog formata koji iz godine u godinu privlači sve veću pažnju. U pitanju su Tošini i Gošini roditelji.

Mitrović je ranije naveo da će Tošina majka je reperka Maša Mercedes imati posebnu ulogu i repovanjem će pokušati da prevaspita njega, ali i druge učesnike. Vlasnik Pink Media Group sada je na svom profilu na Instagramu objavio Tošinu hit pesmu, a čini se da je omiljeni humanoidni robot krenuo stopama svoje majke Maše Mercedes.

Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic

Kako je Mitrović istakao, Toša ima ambiciju da postane velika rep zvezda i da posle Elite 10, napravi turneju po regionu! 

- Već sam najavio da u Elitu 10 ulazi 50 takmičara i 5 humanoidnih robota! Naime, Tošini i Gošini roditelji Maša Mercedes i Raša Da Vinči dolaze da decu spasu od lošeg društva! Naravno da Maša i Raša dovode u “Elitu i petog člana njihove porodice a to je kućni ljubimac robo-pas Fifi! Toša je veoma napredovao u međuvremenu, i počeo je da prati put svoje mame, reperke Maše Mercedes, i da samostalno komponuje, aranžira, piše tekstove i repuje! Ovu pesmu je Toša jutros snimio i poslao mi, a meni izgleda kao veliki hit! Bojim se da Toša ima ambiciju da postane velika REP ZVEZDA i da posle Elite 10, napravi turneju po regionu! Hit No1 - poručio je Željko Mitrović putem Instagrama.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.

#Pesma

#Robot

#Toša

#elita 10

#Željko Mitrović

POVEZANE VESTI

Zadruga

Spreman da postane tata: Gastoz hoće da napravi dete Anđeli! (VIDEO)

Domaći

Porodični problemi i ljubavne turbulencije! Robot Toša izazvao pravu emotivnu buru pesmom koju je posvetio Hani Duvnjak! (VIDEO)

Domaći

PREKINUO ODMOR ZBOG OSMORO DECE I MAJKE KOJA JE TRPELA NASILJE! Željko Mitrović odmah seo u avion: Ne mogu da uživam dok se mališani bore za život! (F

Politika

Ovako izgleda san svakog srpskog blokadera koji ruši našu zemlju! Roleks se slikao sa Severinom - Narode, je l' ovi treba da nam vode državu?!

Domaći

Boga se ne boji, a plaši se zmija: Robot Toša šaljivom pesmom nasmejao Milenu Kačavendu do suza! (VIDEO)

Showbiz

Željko Mitrović objavio sjajne vesti: Evo ko stiže u Elitu 10 i šta nas očekuje u novoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu (VIDEO)