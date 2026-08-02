SUDAR TITANA! Sofija i Delićka oči u oči prvi put posle ELITE, naoštrene da večeras sravnaju sve račune u emisiji Narod pita, a sa njim stiže i ON!

Večeras od 22 časa na TV Pink očekuje vas novo izdanje emisije "Narod pita", a nema sumnje da gledaoce čeka jedno od najburnijih suočavanja od završetka "Elite 9".

Voditeljka Ana Radulović ugostiće večeras u emisiji ''Narod pita'' Sofiju Janićijević i Teodoru Delić, čiji su sukobi obeležili veliki deo rijalitija, a brojne žestoke svađe i međusobne prozivke neretko su dovodile do haosa zbog kog se, kako su mnogi komentarisali, "tresla Bela kuća".

Nema sumnje da Teodora i Sofija večeras dolaze naoštrene i da su spremne kao zapete puške da večeras prvi put posle Elite 9 sravnaju sve račune, a pored dve rijaliti rivalke Ana će u studiju ugostiti i Lepog Miću.

Kao i uvek, gledaoci će moći da se uključe u program uživo, pozivanjem broja 0677/300-300.

Prijavite se za novu sezonu "Elite"

Deveta sezona najgledanijeg rijalitija na našim prostorima "Elite" završena je, a pripreme za narednu, jubilarnu desetu sezonu, koja će biti još jača i spektakularnija od prethodne, uveliko su u punom jeku!

Direktorka zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović i objavila važne vesti i obavestila sve kako se mogu prijaviti za kasting za desetu sezonu! Počinju prijave za ELITU 10, a da biste došli na kasting potrebno je da na mail elita@rtvpink.com pošaljete kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak.

Autor: Pink.rs