PREBOLEO SANJU GRUJIĆ! Bivši učesnik Elite 8 više ne krije novu ljubav, od atraktivne plavuše se ne odvaja, evo gde su sada bili (FOTO)

Bivši učesnik Elite 8, Marko Stefanović, ponovo je srećan u ljubavi. Nakon raskida sa Sanjom Grujić, Marko je, po svemu sudeći, okrenuo novi list i uplovio u vezu sa atraktivnom plavušom, sa kojom poslednjih dana provodi gotovo svaki slobodan trenutak.

Iako još uvek nije otkrio identitet svoje nove izabranice, Marko je na društvenim mrežama podelio fotografije koje su privukle veliku pažnju njegovih pratilaca. Na jednoj objavi njih dvoje poziraju zagrljeni ispred ogledala, dok Marko nežno grli svoju lepšu polovinu, koja je zablistala u kratkoj beloj haljini.

Na drugoj fotografiji vidi se da zajedno uživaju pored bazena. Dok njegova devojka odmara na ležaljci, Marko sedi tik uz nju.

Podsetimo, Marko Stefanović i Sanja Grujić važili su za jedan od zapaženijih parova iz rijalitija, ali je njihova ljubavna priča nedavno završena. Nakon raskida, Marko se nije oglašavao o emotivnom životu, sve do sada, kada je zajedničkim fotografijama nagovestio da ponovo voli.

Iako identitet atraktivne plavuše za sada ostaje nepoznat, jedno je sigurno – Marko se od nje gotovo ne odvaja, a njihove zajedničke objave jasno pokazuju da uživaju u svakom trenutku provedenom zajedno.

Autor: N.B.