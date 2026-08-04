GORE MREŽE ZBOG POBEDNICE ELITE 9: Stanija pozirala u minijaturnom bikiniju, komentari pljušte (FOTO)

Pobednica "Elite 9" Stanija Dobrojević zapalila je društvene mreže snimkom sa egzotičnog letovanja.

Ona je pozirala na dasci za veslanje usred tirkiznog mora, noseći minijaturni crni bikini koji je u prvi plan stavio njenu izdefinisanu figuru i bujne obline.

Stanija je samouvereno menjala izazovne poze na vodi, pokazujući besprekorno zategnuto telo i preplanuli ten. Vreli kadrovi ubrzo su prikupili hiljade lajkova i izazvali lavinu komentara oduševljenih pratilaca.

Ovom objavom rijaliti zvezda još jednom je dokazala da s razlogom nosi titulu jedne od najatraktivnijih žena na ovim prostorima. Međutim, kada se okrenula zadnjicom ka kameri, mnogi su ostali zapanjeni koliko su minijaturne gaćice koje čine donji deo njenog kupaćeg kostima.

Stanija Dobrojević osvojila je prvo mesto u "Eliti 9". Nakon što je proglašena za pobednicu, nije krila sreću što je iza sebe ostavila sve druge učesnike, koji su od septembra prošle godine bili u rijalitiju, pa je plakala u studiju pred pripadnicima sedme sile.

- Osećaj je euforija, pobednička energija, ostala sam bez frizure, bez šminke! Ovo mi je najveća pobeda u životu. Bilo je suza, bilo ih je poslednjih nekoliko meseci mnogo - rekla je Stanija.

- Nisam imala u malom mozgu da će s Asminom sve ovako da se desi. Izdaja, prevara, i od partnera, i od drugarice, bilo je neizdrživo, ali sam iz svega izašla kao pobednica. Pobeda mi je najvažnija, bilo je neizvesno, mogao je i da pobedi neko drugi. Videćemo za pare, ne znam šta ću sa njima sad, polako - kazala je Stanija, koja je potom otkrila još mnoge detalje.

Autor: N.B.