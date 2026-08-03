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Javite se gospođi... Maja Marinković se obratila fanovima, jedna žena joj napravila DAR-MAR, evo o čemu se radi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bivša učesnica "Elite" podelila svoje probleme javno.

Maja Marinković jasno i glasno se obratila svojim pratiocima na durštvenim mrežama, jer je jedna gospođa proganja.

Naime, Maja je obavestila sve da ceo dan prima pozive od izvesne Gabi, te je zamolila svoje fanove da joj se jave i "zadovolje je".

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobar dan. Ceo dan me zove neka ku*va, evo vam broj telefona, pa ako neko može da je zadovolji neka se javi gospođi, pošto ja mira nemam - poručila je Maja.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Maja je izašla iz "Elite" sa svojim dečkom Asminom Durdžićem, a oni su uprkos mnogim nedaćama i problemima uspeli da održe svoj odnos. Iako ni porodice nisu bile za njihovu vezu, Maja i Asmin su dokazali da je ljubav zaista jaka i prava.

Autor: R.L.

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