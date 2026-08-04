Suočavanje ljubavnog trougla! Večeras u Narod pita stižu Boginja, Anđelo i Đukić: Koja afera je nastavljena posle Elite?!

Novo izdanje emisije "Elita - Narod pita" očekuje vas večeras uživo na televiziji Pink, odmah nakon "Amidži šoua", a kroz još jedno uzbudljivo veče gledaoce će voditi Darko Tanasijević.

U studio stižu Tanja Stijelja Boginja, Filip Đukić i Anđelo Ranković, čiji su odnosi tokom "Elite" izazivali veliku pažnju publike. Boginja je na samom početku rijalitija bila bliska sa Filipom Đukićem, sa kojim je više puta bila u jednovečernjoj aferi, dok je mesecima otvoreno priznavala da prema njemu gaji snažne emocije.

Ipak, kako je vreme odmicalo, njeno srce osvojio je Anđelo Ranković, pa je upravo taj neočekivani obrt postao jedna od tema o kojima se dugo govorilo među gledaocima.

Da li su se emocije ugasile po završetku rijalitija ili su pojedini odnosi dobili novu šansu? Da li je neko od njih u međuvremenu konkretizovao odnos i kako danas gledaju na sve što se događalo pred kamerama? Šta se promenilo nakon izlaska iz Bele kuće i kakvi su njihovi planovi za budućnost?

Pink.rs/S. Zindović Pink.rs Previous Next

Odgovore na ova, ali i brojna druga pitanja saznaćete večeras u emisiji "Elita - Narod pita", uživo na televiziji Pink, odmah nakon emisije "Amidži šou". Kao i uvek, gledaoci će imati priliku da se uključe u program pozivanjem broja telefona 0677/300-300 i svojim pitanjima doprinesu raspravi sa gostima.

Vaše komentare čitaćemo i na društvenoj mreži X, pod heštegom #NarodPita.

Prijavite se za novu, jubilarnu sezonu

Deveta sezona najgledanijeg rijalitija na našim prostorima "Elite" završena je, a pripreme za narednu, jubilarnu desetu sezonu, koja će biti još jača i spektakularnija od prethodne, uveliko su u punom jeku!

Direktorka zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović i objavila važne vesti i obavestila sve kako se mogu prijaviti za kasting za desetu sezonu!

Počinju prijave za ELITU 10, a da biste došli na kasting potrebno je da na mail elita@rtvpink.com pošaljete kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak. Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima, deseta, jubilarna sezona vas čeka!

Autor: D. T.