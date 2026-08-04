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Suočavanje ljubavnog trougla! Večeras u Narod pita stižu Boginja, Anđelo i Đukić: Koja afera je nastavljena posle Elite?!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/Privatna arhiva ||

Novo izdanje emisije "Elita - Narod pita" očekuje vas večeras uživo na televiziji Pink, odmah nakon "Amidži šoua", a kroz još jedno uzbudljivo veče gledaoce će voditi Darko Tanasijević.

U studio stižu Tanja Stijelja Boginja, Filip Đukić i Anđelo Ranković, čiji su odnosi tokom "Elite" izazivali veliku pažnju publike. Boginja je na samom početku rijalitija bila bliska sa Filipom Đukićem, sa kojim je više puta bila u jednovečernjoj aferi, dok je mesecima otvoreno priznavala da prema njemu gaji snažne emocije.

Foto: Foto/RED Portal

Ipak, kako je vreme odmicalo, njeno srce osvojio je Anđelo Ranković, pa je upravo taj neočekivani obrt postao jedna od tema o kojima se dugo govorilo među gledaocima.

Da li su se emocije ugasile po završetku rijalitija ili su pojedini odnosi dobili novu šansu? Da li je neko od njih u međuvremenu konkretizovao odnos i kako danas gledaju na sve što se događalo pred kamerama? Šta se promenilo nakon izlaska iz Bele kuće i kakvi su njihovi planovi za budućnost?

Odgovore na ova, ali i brojna druga pitanja saznaćete večeras u emisiji "Elita - Narod pita", uživo na televiziji Pink, odmah nakon emisije "Amidži šou". Kao i uvek, gledaoci će imati priliku da se uključe u program pozivanjem broja telefona 0677/300-300 i svojim pitanjima doprinesu raspravi sa gostima.

Vaše komentare čitaćemo i na društvenoj mreži X, pod heštegom #NarodPita.

Prijavite se za novu, jubilarnu sezonu

Deveta sezona najgledanijeg rijalitija na našim prostorima "Elite" završena je, a pripreme za narednu, jubilarnu desetu sezonu, koja će biti još jača i spektakularnija od prethodne, uveliko su u punom jeku!

Direktorka zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović i objavila važne vesti i obavestila sve kako se mogu prijaviti za kasting za desetu sezonu!

Počinju prijave za ELITU 10, a da biste došli na kasting potrebno je da na mail elita@rtvpink.com pošaljete kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak. Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima, deseta, jubilarna sezona vas čeka!

Autor: D. T.

#Anđelo Ranković

#Darko Tanasijević

#ELITA

#Filip Đukić

#Narod Pita

#Tanja Stijelja Boginja

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