Maja se ne zaustavlja! Objavila fotku Asminove majke Mevlide i na glavu joj stavila OVO: Gore mreže, Durdžićka zove policiju da SPASI SINA! (FOTO)

Rijaliti zvezda Maja Marinković dodatno je produbila žestoki rat s Mevlidom i Mustafom Durdžićem, roditeljima njenog dečka Asmina Durdžića, koji u zvezde kuju njegovu bivšu verenicu, pobednicu "Elite" Staniju Dobrojević, dok za nju ne žele da čuju.

Iako je govorila da roditelje svog partnera neće negativno komentarisati, Maja je pogazila svoju reč, te je nastavila sa žestokim uvredama i provokacijama na njihov račun, dok je svom dečku Asminu, smatraju mnogi, zabranila da komunicira sa roditeljima, na šta su se oni požalili protekle noći, kada su se telefonskim putem uključili u emisiju "Elita - Narod pita".

Na Majinom nišanu posebno je Asminova majka Mevlida, koju je sinoć javno ponizila na mrežama. Naime, Marinkovićeva je objavila fotografiju Mevlide, na čiju je glavu stavila kapu kuvara, a potom se obratila ljutoj suparnici Staniji Dobrojević.

- Hajde Stanija, pita se ohladila - napisala je Maja uz Stanijinu pesmu "Sveta Marija".

Svekrvu nazvala raspandrkačom

Podsetimo, protekle noći je Maja žestoko izvređala Mevlidu nakon što je čula njeno telefonsko uključenje. Mevlida je izrazila zabrinutost nakon skandala Maje i Asmina, budući da joj se sin satima ne javlja, te najavila da će pozvati policiju, a potom je Maja odmah reagovala i voditeljki Ani Radulović poslala poruku.

- Samo da se oglasim jer vidim da bruji sve. Asmin je sam razbio šoferku jer se iznervirao, sa nama je sve okej, Melvida pošto voli da pravi pite neka povede Stanku u Cazin i neka zamesi. Baka Staniji je od Asmine ostala samo baka Melvida. Poznato je da žena sve laže, matora raspandrkača koja mesi pite i zove "Narod pita" - glasila je poruka koju je Ana dobila od Maje Marinković.

Mevlida nije ostala imuna na njene reči.

- Ja moram da odgovorim Maji Marinković. Uvek sam fina i kulturna, a oprostite mi ako večeras budem brutalna. Maja nikad ne može da bude ni blizu Stanije. Što se tiče pite ja se toga ne stidim i pita prave sve normalne žene, a ona sebi ne zna vodu da donese. Majo Marinković, imala si 19 abortusa, a možda je i bolje jer da su se deca rađala kakva si bila pre operacija sve bi same nakaze bile. Razbila si šoferku, Asminu je krvava ruke i nije prvi put. Asmine sine, ako me slušaš, beži od te nakaze jer će da te unakazi. Dođi kod mene ovde, smeće jedno bezobrazno. Pokrij se da te niko ne vidi, smradu. Najgora si osoba koja postoji na ovom svetu. Asmin nije bio sa tom ženom jer je ugledna i radi poštene poslove, a ti si ta koja radi te stvari. Žena će tebe da tuži, a ja ću svedok da joj budem. Ja ne znam da li je Asmin video tvoje radove jer treba stid da ga bude sa kim je. Majo Marinković, stidi se sama sebe, a ni tata ti nije ništa bolji. Staniji ne možeš ni blizu da budeš. Ja sam prirodna, a šta je ona? Plastika. Ona na svaka dva meseca ide nešto da ušiva, dosta mi je nje - pričala je Mevlida.

Kada je čula njene reči, Maja je hitno reagovala:

- Evo piše Maja još jednu poruku: "Reci tom matorom ološu da ne jede g*vna mnogo da joj ja ne objasnim ko je i šta. Dosta sam ćutala tim ološima, nakaza debela. Baba monstrum koja ne gleda svoje unučiće. Ide tužba za abortuse jer je to laž, a možda to zna za sebe jer ide po selu i ko zna šta radi" - pročitala je Ana.

Autor: D. T.