AKTUELNO

Domaći

Viktor i Boris kao braća rođena! Gagić se potpuno srodio s porodicom Mine Vrbaški, ljubav cveta! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Mnogi nisu verovali u opstanak njihove veze, a njih dvoje se po izlasku iz "Elite 9" ne odvajaju.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić započeli su svoju ljubavnu priču pred kamerama "Elite 9". Iako su u rijalitiju imali mnogo problema i nesuglasica, uspeli su da istraju, pa se tako nakon izlaska iz Bele kuće gotovo ne razdvajaju.

Mina je sada podelila sa svojim Instagram pratiocima da je Viktor vrlo lepo prihvaćen i od strane njenog mlađeg brata Borisa, sa kojim je Gagić pozirao zajedno u bazenu, dok je Mina bila zadužena za fotografisanje.

Foto: Instagram.com/minavrbaski

Podsetimo, po napuštanju "Elite" porodice su prihvatile ljubavne izbore svojih najmilijih, pa su tako Mina i Viktor dobili ogromnu podršku i vetar u leđa. Ovo je dodatno učvrstilo njihovu ljubav, koja je pred kamerama dosta puta bila na klimavima nogama.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Mina Vrbaški

#Narod Pita

#Pink

#Pink TV

#Viktor Gagić

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Domaći

PINK.RS PAPARACO DIREKTNO IZ CRNE GORE! Sandra Afrika uslikana na jahti kod bivšeg dečka, a onda ju je provozao na motoru: Pomirenje na pomolu?! (FOTO

Domaći

ZA SANDRU MASERATI, A ZA ANELI ŠIPAK! Bajo pravi haos dan pred rođendan Ahmićeve, javno ismeva Luku: Čujem da ima jake veze po Sarajevu, nadam se da ć

Domaći

LJUBAV CVETA: Dok svi pričaju o njihovoj veridbi, evo šta rade Matora i Stefani (VIDEO)

Domaći

Filip Đukić u muškom društvu: Od bivših devojaka iz Elite ni traga ni glasa! (FOTO)

Domaći

Aneli i Filip ponovo pravili skandale! On tvrdio da ga Ahmićka voli, pa se OBEZNANIO, ona urlikala zbog njegovog pijanstva! Završio u krevetu kod Duši

Domaći

Noge pomera i ruke, budna je: Luka i Anita otišli zajedno na ultrazvuk, ponosni tata prvi put čuo otkucaje srca svoje NEROĐENE ĆERKE (FOTO)