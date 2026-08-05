Viktor i Boris kao braća rođena! Gagić se potpuno srodio s porodicom Mine Vrbaški, ljubav cveta! (FOTO)

Mnogi nisu verovali u opstanak njihove veze, a njih dvoje se po izlasku iz "Elite 9" ne odvajaju.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić započeli su svoju ljubavnu priču pred kamerama "Elite 9". Iako su u rijalitiju imali mnogo problema i nesuglasica, uspeli su da istraju, pa se tako nakon izlaska iz Bele kuće gotovo ne razdvajaju.

Mina je sada podelila sa svojim Instagram pratiocima da je Viktor vrlo lepo prihvaćen i od strane njenog mlađeg brata Borisa, sa kojim je Gagić pozirao zajedno u bazenu, dok je Mina bila zadužena za fotografisanje.

Podsetimo, po napuštanju "Elite" porodice su prihvatile ljubavne izbore svojih najmilijih, pa su tako Mina i Viktor dobili ogromnu podršku i vetar u leđa. Ovo je dodatno učvrstilo njihovu ljubav, koja je pred kamerama dosta puta bila na klimavima nogama.

Autor: R.L.