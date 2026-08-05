Sve me je stiglo... Prva izjava Ane Radulović nakon što se srušila nasred ulice! Evo šta joj se dogodilo i kako se sad oseća

Očevici u centru grada su joj odmah pomogli.

Voditeljki televizije Pink Ani Radulović juče je pozlilo u sred centra Beograda, pa se pred prolaznicima srušila na ulici.

Očevici su joj odmah pritekli u pomoć, a Ana je rekla da je samo umorna, zbog čega nije mogla da nastavi dalje, pa je uzela taksi kako bi se vratila kući.

Mi smo stupili u kontakt sa lepom voditeljkom koja nam je otkrila šta se dogodilo.

- U želji da sve stignem na kraju je stiglo mene, ustala sam posle emisije išla sam za grad na tretman noktiju i tu sam već osetila da sam loše, ali sam mislila da sam samo umorna i da mi se spava i kada sam zavrsila i krenula na drugi tretman, koji je relativno blizu, krenula sam peške i verovatno me je sve stiglo. Umor, vrućina, stres da sve stignem i loša ishrana jer naravno nisam stigla ni da jedem. Hvala Bogu brzom reakcijom osoba oko mene nije bilo nista strasno, sada sam bolje - rekla je Ana za Pink.rs.

Autor: R.L.