Anita ipak nije u dobrim odnosima sa budućom svekrvom Biljanom?! Isplivali dokazi CRNO NA BELO (FOTO)

Iako u javnosti tvrde da je sve u najboljem redu, istina je, čini se daleko drugačija.

Pitanje da li je Anita Stanojlović poverovala u iskrenost svoje buduće svekrve Biljane Vujović, kada je izjavila da ju je u potpunosti prihvatila i da nikada nije imala ružne reči za nju, ponovo je pokrenuto, nakon što smo otkrili da Anita ne prati svoju buduću svekrvu na Instagramu.

Kako je ovo, nesumnjivo, za mnoge prvi znak netrpeljivosti, izgleda da trudna snajka nije poverovala u Biljanine tvrdnje.

S druge strane, Biljana i dalje prati Anitu na Instagramu, pa je pitanje šta se zapravo između njih dve dešava.

Podsetimo, Luka Vujović, nedavno je izjavio da je u porodičnim odnosima idilično, te da su svi kolektivno prihvatili Anitu i da nemaju nijedan jedini problem otkako su napustili "Elitu 9", a da li je zaista tako, procenite sami.

Autor: Pink.rs