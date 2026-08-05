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Anita ipak nije u dobrim odnosima sa budućom svekrvom Biljanom?! Isplivali dokazi CRNO NA BELO (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Iako u javnosti tvrde da je sve u najboljem redu, istina je, čini se daleko drugačija.

Pitanje da li je Anita Stanojlović poverovala u iskrenost svoje buduće svekrve Biljane Vujović, kada je izjavila da ju je u potpunosti prihvatila i da nikada nije imala ružne reči za nju, ponovo je pokrenuto, nakon što smo otkrili da Anita ne prati svoju buduću svekrvu na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Kako je ovo, nesumnjivo, za mnoge prvi znak netrpeljivosti, izgleda da trudna snajka nije poverovala u Biljanine tvrdnje.

S druge strane, Biljana i dalje prati Anitu na Instagramu, pa je pitanje šta se zapravo između njih dve dešava.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Luka Vujović, nedavno je izjavio da je u porodičnim odnosima idilično, te da su svi kolektivno prihvatili Anitu i da nemaju nijedan jedini problem otkako su napustili "Elitu 9", a da li je zaista tako, procenite sami.

Autor: Pink.rs

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