Posvađala sam se sa Ivanom Marinkovićem zbog Anđela: Boginja iskrenija nego ikad, otkrila da je UDVARAČI SALEĆU (VIDEO)

Tanja Stijelja Boginja otkrila je da nakon rijalitija ima mnogo više udvarača, ali i šta se dešava između nje i Anđela Rankovića sada kad su izašli iz Bele kuće.

Ona je otkrila svoje tajno oružje za muškarce, čime ih osvaja, a čime zadržava njihovu pažnju.

- Mislim da je do energije i zato što sam svoja, zato ih privlačim. Nakon Elite imam više udvarača da - rekla je Boginja.

Ona je potom prokomentarisala i svoju svađu sa Borom Santanom, koja je trajala mesecima, a svoje epilog dobiće na sudu.

- Videla sam, katastrofa, nisam unutra bila svesna, a kad sam izašla i pogledala snimke trema me je obuzela, znoj, užasno sam se osećala, nadam se da će se to rešiti - rekla je Tanja.

Ona je zatim istakla ko su najveći foliranti među bivšim učesnicima.

- Aneli je folirant, i Filip uz nju. Ako je zaljubljen, zašto ne uđu u vezu, iskreno meni je njihova priča smešna.

Boginja je otkrila i da se posvađala sa svojim drugom Ivanom Marinkovićem pre nekoliko dana.

- Posvađali smo se kad je bio u Narod pita sa Anđelom, ali mislim da će to da se reši, ja njega jako gotivim - rekla je ona.

Autor: R.L.