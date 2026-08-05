Anđelo odbrusio Staniji: Ne postoji NEOSVOJIVA TVRĐAVA i preveliki zalogaj, samo sam shvatio da ona nije za mene! (VIDEO)

Bivši zadrugar stao je pred pripadnike sedme sile i iskreno odgovorio na mnoga pitanja koja interesuju publiku.

Anđelo Ranković otkrio je da mu nije bitno koje mesto je zauzeo u velikom superfinalu "Elite 9" kao i čime planira da se bavi posle rijalitija.

- Bilo je to superfinale, malo tenzija, malo loženje pojedinih učesnika, ko će koje mesto da osvoji, da se podigne radna atmosfera, ko će biti prvi, ali najbitnije mi je da sam završio, da se sve to privelo kraju, ja sam zadovoljan, da li bio 5, 10, ili dvadeseti nije mi bitno, bitno mi je da sam od prvog do poslednjeg dana izgurao to sve - rekao je Anđelo, a onda otkrio kakvi su mu planovi za dalje:

- Bože zdravlja, biće biznisa, to sam i pričao, hvala Bogu neke stvari sam završio prethodnih godina, sad gledam da taj novac uložim u biznis. Što se tiče ponovnog ulaska, nikad ne reci nikad, ja Pinku nikad ne bih rekao ne, ali moje lično mišljenje je da želim da sa ovom sezonom završim sa svim i da idem dalje, da se posvetim drugim stvarima.

On je prokomentarisao i redovne prozivke koje dobija od Milene Kačavende.

- Ne dotiče me, to je deo njene provokacije, ne inetersuje me kako me oslovljava, to je način da omalovaži sagovornika, ali ne dotiče me pogotovo kad smo napolju - rekao je Anđelo, a onda se osvrnuo na tvrdnje da ga privlače starije dame:

- Ja sam prema ženama uvek kulturan, poštujem devojke. Što se starijih žena tiče, te priče i to, nisam u fazonu da me interesuju starije žene, ali zavisi kako koja izgleda, možda neka izgleda mlađe 15 godina, slobodan sam, mogu da radim šta hoću. Nikad nikog nisam nameštao, to je bila pijana priča, bilo šta je bilo. Ne čuvam te poruke. Imam neke stvari koje sam sačuvao nevezano za Kačavendu. Ali Kačavenda, s ozbirom na to kako se družila sa mnom, mislim da joj je sve to prijalo, mislim da joj je prijalo naše dopisivanje, a šta sad priča, boli me uvo, ko je koga nameštao, ja nisam taj lik.

Za kraj, prokomentarisao je i izjavu Stanije Dobrojević koja je rekla da je ona za njega bila "preveliki zalogaj".

- Može ona da kaže šta god, ali nismo došli u tu fazu, do toga da bismo ušli u bilo šta, da bih se ja povukao. A za mene ne postoji nijedna devojka koja je preveliki zalogaj, koja je neosvojiva tvrđava, ono što ja želim, ja to osvojim, nisam gledao Staniju na taj način, već kao drugaricu, pa možda nešto bude. Ali shvatio sam da to nije za mene, povukao sam se iz tog odnosa, ostali smo drugovi, posle je i drugarstvo puklo, tako da je to to - rekao je Ranković.

Autor: R.L.