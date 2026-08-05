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SPAKOVALI KOFERE I OTIŠLI DALEKO OD SRBIJE: Evo kako Anđela i Gastoz uživaju nakon pomirenja, ona puni baterije pred Elitu 10! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Foto: Gaja/TV Pink Printscreen ||

Nakon pomirenja, Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz ne prestaju da uživaju. Nakon par dana provedenih na moru u Crnoj Gori, sada su se spakovali i uputili na egzotičnu destinaciju.

Anđela Đuričić i njen emotivni izabranik Nenad uputili su se na Maldive, a presedanje u Dubaiju proveli su na zajedničkom doručku.

Rijaliti učesnica snimila je i kako su se zabavljali tokom leta, a podelila je i prve kadrove po sletanju na Maldive.

Anđela naime puni baterije, kako bi se spremila za učešće u novoj sezoni rijalitija "Elita 10" u kome je najavljena kao prva učesnica.

Foto: Instagram.com

Ovako je Gastoz pričao o vezi sa Anđelom

Podsetimo, Gastoz je, nedavno pričao o burnom periodu sa Anđelom.

- U najboljim sam godinama! Ljude zanima moj privatni život, prate rijaliti... Ispada da stalno imam novu devojku! Da li volim da menjam devojke? Zadržaću to za sebe. Sad sam slobodan, da kažem. Jeste, slobodan sam - kazao je on, da bi se malo potom pomirili, pa raskinuli, pa sad ponovo pomirili.

Foto: Instagram.com

- Imao sam neke devojke... Bilo je tu promašaja. Uvek imam lepe devojke pored sebe, ja sam kompleksaš. Okej, neke, pogreši čovek... (smeh) Sa Anđelom nedavno je bilo turbulentno, zanimljivo, jako emotivno, romantično, eto - jasan je bio Gastoz.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

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