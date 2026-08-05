Prave letnje bombe: Bivše učesnice Elite pokazale izvajana tela! Nikoga nisu ostavile ravnodušnim! (FOTO)

Bivše učesnice ''Elite'' ponovo su u centru pažnje javnosti nakon što su pokazale svoja letnja izdanja u bikinijima. Njihove fotografije privukle su veliki broj komentara, a pratioci nisu ostali ravnodušni na samopouzdanje i izgled koji su pokazale.

Neke od njih odlučile su da uživaju na odmoru i podele trenutke sa plaže, dok su druge pažnju privukle atraktivnim izdanjima i promenama kroz koje su prošle. Njihove objave izazvale su različite reakcije publike, od pohvala do brojnih komentara na društvenim mrežama.

Anđela Đuričić

Buduća učesnica „Elite 10“ i devojka Nenada Marinkovića Gastoza, Anđela Đuričić, trenutno uživa na odmoru sa svojim izabranikom, a trenutke iz njihovog zajedničkog vremena redovno deli sa pratiocima na društvenim mrežama.

Atraktivnim fotografijama koje svakodnevno objavljuje privlači veliku pažnju javnosti, a mnogi ne kriju oduševljenje njenim izgledom. Anđela iz dana u dan dobija brojne komplimente na račun svog izgleda, dok njena izdanja u letnjem ambijentu ne ostavljaju ravnodušnim veliki broj pratilaca.

Žana Omnia i Milena Kačavenda

Milena Kačavenda i Žana Omnia trenutno borave na odmoru, odakle svakodnevno dele fotografije sa pratiocima i pokazuju koliko uživaju u letnjim danima. Njihova opuštena izdanja sa plaže privukla su veliku pažnju javnosti, a mnogi su komentarisali njihov izgled i energiju.

Pozirajući u kupaćim kostimima, njih dve su istakle svoju figuru i pokazale samopouzdanje, a brojne reakcije ispod objava pokazale su da su oduševile pratioce. Svojim izdanjima jasno su stavile do znanja da i te kako mogu da privuku pažnju i da svojim izgledom pariraju znatno mlađim devojkama.

Ena Čolić

Ena Čolić takođe privlači pažnju svojim letnjim izdanjima, a fotografijama koje deli sa pratiocima redovno izaziva brojne reakcije. Bivša učesnica rijaliti programa pokazala je svoje opušteno i atraktivno izdanje, a komplimenti na račun njenog izgleda ne prestaju da se nižu.

Svojim samopouzdanjem i energijom Ena je još jednom dokazala da ume da privuče pažnju javnosti, dok njene objave sa odmora svakodnevno beleže veliki broj pozitivnih komentara.

Sandra Obradović

Sandra Obradović, bivša učesnica „Elite 8“, odlučila je da svoje pratioce obraduje atraktivnim letnjim izdanjima. Ona je sa odmora podelila nekoliko fotografija u kojima je pokazala kako provodi vreme, a njene objave odmah su privukle veliku pažnju.

U bikiniju je istakla svoju vitku figuru i pokazala da i dalje važi za jednu od zapaženijih dama sa rijaliti scene. Njeno izdanje izazvalo je brojne komentare, a mnogi su joj uputili komplimente na račun izgleda i energije koju je pokazala.

Stanija Dobrojević

Stanija Dobrojević, pobednica „Elite 9“, ponovo je uspela da bude tema brojnih komentara na društvenim mrežama. Ona je svoje pratioce obradovala fotografijama u kupaćem kostimu, a njeno izdanje izazvalo je veliku pažnju javnosti.

Prepoznatljiva po atraktivnom izgledu i negovanoj figuri, Stanija je još jednom pokazala zbog čega važi za jednu od najzapaženijih žena sa rijaliti scene. Njene objave svakodnevno privlače veliki broj reakcija, a pratioci ne štede komplimente na račun njenog izgleda.

Autor: S.Z.