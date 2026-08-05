PINK.RS PAPARACO! Taki Marinković u javnosti prvi put nakon skandala ćerke Maje i Asmina: Na sebi imao samo šorts i papuče (FOTO+VIDEO)

U ovom izdanju ga još niste videli!

Domaća javnost danima bruji o neviđenoj drami Maje Marinković i Asmina Durdžića, koja je rezultirala razbijenom šoferšajbnom na njegovom automobilu, slomljenim telefonom, ali i narušenim odnosom sa njegovim roditeljima Mevlidom i Mustafom Durdžićem, zbog njihovog uključenja u emisiju "Elita - Narod pita". Maja ih je u emisiji žestoko izvređala, oni uzvratili, a Durdžić im je žestoko zamerio što su se oglušili na njegovo naređenje da se više javno ne oglašavaju...

Tokom jučerašnjeg dana objavili smo prve paparaco snimke Maje i Asmina nakon skandala, a sada smo uslikali njenog oca Radomija Takija Marinkovića.

Taki se nakon Majinog i Asminovoig skandala nije oglašavao, a sad smo ga uslikali kod bazena na Banjici. Taki je na sebi imao samo šorts i papuče, a u rukama je sve vreme držao telefon.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Asmin udario šakom o šoferku u žaru svađe s Majom

Asmin Durdžić oglasio se danas za naš portal nakon jučerašnje drame sa partnerkom Majom Marinković i do detalja ispričao istinu o razbijenoj šoferšajbni na automobilu, kao i razbijenom telefonu. Asmin je, naime, juče trebalo da se suoči sa Stanijom Dobrojević u emisiji "Elita - Narod pita", međutim nije se pojavio u studiju TV Pink, da bi se kasnije saznalo da je imao celodnevnu dramu sa Marinkovićevom. U emisiju su se telefonskim putem uključili njegovi roditelji Mevlida i Mustafa, koji su izrazili zabrinutost i najavili da će alarmirati policiju, a sada se Asmin oglasio za Pink.rs.

Kako kaže, sve je bilo u najboljem redu, a problem je onda ispao zbog njegove bankarke, čiji je Maja broj objavila na svom Instagram profilu.

- Reći ću vam celu istinu. Juče sam se probudio, sve je normalno bilo sa mnom i Majom. Vozio sam je u grad da šije haljine, a ja nisam mogao da uđem u aplikaciju austrijske banke. Trebalo je neke pare iz Austrije da prebacim na svoj račun. Hteo sam da uđem u aplikaciju austrijske banke, ali nisam mogao, jer nisam koristio aplikaciju godinu dana. Pisao sam bankarki svojoj dok Maja nije bila tu. "Ćao, ne mogu da uđem u aplikaciju, je l' možeš da vidiš da mi rešiš to". Ona mi je to rešila, pitala me je da li sam u Srbiji ili Austriji, pitala:"Gde si?", rekao sam da sam dole. Rešila mi je to - počeo je priču Asmin, koji priznaje da je haos nastao kada ga je Maja uhvatila u laži.

- Dolazi Maja, kaže:"Je l' ti pisao neko?", ja reko':"Ne, pisao sam samo sa ovom ženom iz banke". Kaže Maja:"Je l' to ona sa kojom si bio?", ono što je Aneli pričala... Ja tu slažem, da nije to ta. Tuc-muc, kako nije... I, nakon dva sata, priznam da jeste to ta, sa kojom sam imao seksualne odnose. I tu kreće haos - objašnjava on.

Demantovao je da mu je Maja demolirala automobil i telefon. Kako kaže, sve je uradio sam.

- Kreće haos, tražila mi Maja njen broj i ja pljus, šakom o šoferku. Poludeo sam već, pravdam se zbog devojke sa kojom sam bio osam godina, zato nisam prijavio. Svađali smo se, ali se nismo tukli. Znate ono njeno:"Reci mi, reci mi". Ja sam razbio šoferku, zato mi je krvava ruka, od stakla. Da je to Maja uradila, njoj bi bila krvava ruka. Onda sam otišao, popio dva bromazepama da se smirim i zaspao. Budim se, vidim od Maje 150 poziva, od svih... Dođem u njen stan, ona se prepala, plače. U tom trenutku vidim, Mevlida se uključuje u "Narod pita". Ja nazovem Mustafu sa Majinog telefona, na kameru, mislio sam da su se prepali jer se ne javljam. Pričam sa njim, sve je okej, a onda Maja izljubomoriše jer se oni uključuju i govore za Staniju sve najbolje. Maja status, Mevlida se opet uključuje, i onda ja poludim, uzmem šrafciger i sam razbijem svoj telefon! - otkrio je Asmin za Pink.rs.

Autor: D. T.