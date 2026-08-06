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ŠOK UŽIVO U PROGRAMU! Anastasija ispolivala Boru, pa izletela iz emisije (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema šta da se kaže više!

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević je u svom studiju ugostio Boru Santanu, Anastasiju Brčić i Uroša Stanića. 

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U emisiju se uključio gledalac iz Terstenika i obratio se Bori:

- Bora nije šoumen, on je rekao "Jebem ti ono mrtvo u grobu", šta to znači? - upitao je gledalac.

- Svi psuju, tako mi to radimo - rekao je Bora.

- Boro to nije lepo što pričaš, pričaš o emisiji, govorio si da si zaštićen, trebalo je da te isteraju odatle - rekao je gledalac.

- Gospodine ja sam ostavio dosta biznisa, kada sam ušao, znam ja da sam se ja obrukao. Čujem ja da ste se vi razočarali u mene - govorio je Bora.

- Boro tebe žene ne jure, ti im psuješ sve život, ti si promašana investicija, tebe svi menjaju - govorio je gledalac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anastasija šta ti je otac rekao? - upitao je gledalac.

- Rekao mi je da je to moj život, da ja svoju kuću imam, da ne brinem, ali da vodim računa - rekla je Anastasija.

- Ono što je on tebi rekao, preko toga nisi smela da pređeš - rekao je gledalac.

- Mi smo jedno drugom govorili najgore prosvke, kako on meni, tako i ja njemu - rekla je Anastasija.

- Uroše, zanima me šta misliš o Asminu i Maju? - upitao je gledalac.

- Maja je Asminu karta za desetku, to nema emocija, to je sve gluma i priča - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l se čuješ sa Janjušem ? - upitao je gledalac.

- On mene voli, ali ja umem da budem naporan. On je sada na moru, ali čuli smo se, meni su svi obećavali nešto Janjuš more, Bora pesme, ali ništa, Janjušu opraštam, on je moj drug, ali eto - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

U jednom momentu Anastasija je saznala da je Bora napisao na nekoj objavi da bi "opalio" Uroša, te ga je polila vodom i napustila emisiju.

Autor: N.B.

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