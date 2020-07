RITUAL MOŽETE IZVESTI SAMI! Potrebno vam je samo JAJE da bi otkrili da li je na vas bačena CRNA MAGIJA

Posebnim ritualima možete da proverite da li vam je neko naneo zlo.

Jaje ima jaku simboliku u mnogim kulturama jer nosi klicu života, simboliše besmrtnost i kosmos. Od pamtiveka se koristi u mnogim obredima, počevši od magičnih pa do religioznih.

Skidanje magije jajetom

Onaj ko je želeo da sazna da li je omađijan, sipao bi u činiju svežu izvorsku vodu i očitao neku bajalicu ili molitvu.

Potom bi uzeo jaje, stavio ga na glavu, malo zarotirao, pa prešao njime preko celog tela, sve do stopala. Dok je to radio, molio se bogu da mu otkrije ako nešto nije u redu. Jaje se potom razbijalo u činiju s izvorskom vodom, nakon čega su se uočavale eventualne nepravilnosti – zametak, krv, bilo kakva promene boje, miris… Sve su to znaci da vam neko radi o glavi. Ako se pažljivo zagleda u ”sumnjivo” žumance, može se čak videti lik i prepoznati osoba koja je nabacila magiju. Ukoliko se prikaže samo oko, to znači da je osoba žrtva uroka. Konačno, ako je voda čista, žumance jezgrovito, bez neprijatnog mirisa, sve je u redu i niste na meti crne magije.

Po završetku ovog rituala, jaje zajedno s vodom treba prosuti u rupu i prekriti zemljom. Vodite računa o tome da mešavinu ne dodirujete rukama.

Da li je dete žrtva uroka?

Za ovo gatanje koriste se dva jajeta: jednim od njih prelazi se preko deteta od glave do pete, a potom se odloži na stranu; drugo se razbije u tanjirić i stavi pod detetov krevet, da bi se sutradan tumačilo njegovo značenje.

Ukoliko žumance podseća na oko, to je znak da je u pitanju urok. Ako je belance potpuno prekrilo žumance, u pitanju muški urok, dok belance koje nije prekrilo žumance ukazuje na ženu. Tada se uzme ono prvo jaje i izgovori bajalica: ”Tri letke letoše, na tri kamena stadoše, bele pene pustiše, pa uroci rasturiše. Ajd’ uroci, niz potoci” Nakon toga jaja se bacaju u potok ili reku.