Stan na dan u gradu ili splav na reci za izdavanje? Razlika u ceni velika, jedan faktor presudan

Ovaj put se fokusiramo na one koji kupuju nekretnine zarad iznajmljivanja na duže staze.

Nekretnine su unosan biznis u svakom pogledu, bilo da se time bavite profesionalno (imate svoju agenciju) ili iz "hobija" - izdajete stan/kuću.

Čak i u doba pandemije i uz manje trzavice, to tržište je uspelo da ostane imuno na krizu, kako u svetu, tako i u Srbiji. Dovoljno govori podatak da trenutno ima 10 kupaca na jedan stan, pri čemu je kvadrat u Beogradu za godinu dana otišao na 1.981 evro.

Ali, bez obzira na ogromnu potražnju, tokom 2020. je bilo jasno da su manje-više uspevali samo iznajmljivači stambenog prostora na duži rok, odnosno kovid-19 je postepeno "ubijao" stan na dan. Čak su i neki stanodavci koji izdaju stanove mesečno imali izazov zbog studenata koji su se vraćali rodnim mestima.

Kome izdati stan na dan u Beogradu ili Novom Sadu ako nema turista? S druge strane, izdavanje kuća za odmor koje su sada i zvanično tako deklarisane na sajtovima, kao zasebna kategorija smeštaja, nije usko vezano samo za strance (turiste ili biznismene), već upravo za domaće turiste.

Ljudi iz velikih gradova željni su prirode i izolacije, prostora, dvorišta, vode. To ide u prilog i vlasnicima splavova na Savi u Beogradu, kojima sada kreće "sezona izdavanja". I cifre dovoljno govore: stan na dan se po danu izdaje za oko 20 do 40/50 evra, dok jedan dan boravka na splavu košta minimum 80 evra, a čak i do 150 evra.

To je uglavnom cena za radne dane, dok vikendom iznajmljivanje prostora kraj reke u prestonici košta optimalno 170 evra. Ukratko, vlasnik splava za dva dana vikenda može da zaradi skoro 350 evra, a pritom, ne mislimo na žurke i organizacije proslava, već na Beograđane koji žele da odmore od buke, gužve, posla, skučenog stana.

Svakako, u naš glavni grad i ostale delove Srbije, i strani turisti se polako vraćaju. Biće potrebno vreme da nivo ponovo bude onaj iz 2019. ili ranijih godina, ali su i njime interesantne srpske kuće za odmor - bilo da se nalaze na reci, jezeru, u šumi, na planini.

Prednosti i maneDuž Ade, uz Savu, možete videti brojne splavove, odnosno čitave kuće prilagođene svakodnevnom stanovanju, a ima i onih koji tu borave od proleća do zime. Na toj strani ima i vode i struje, prednosti je mnogo, ali ima i mana. Morate dobro da poznajete reku, da se bavite kućom i vladate takvim načinom života, ako planirate da stan zamenite kućom na reci. Osim toga, gradski prevoz je udaljen podosta, pa je najbolje da imate automobil.

Sa druge strane, život na reci je jedno nesvakidašnje iskustvo. Ležete i budite se uz pogled na reku, uvek ste napolju, niste vezani za mali, skučeni prostor, što je ispostavilo kao posebno korisno tokom pandemije. Ljudi se generalno više oslanjaju na nekretninu na kopnu, jer im je način upravljanja njom poznat.

Iz "Halo oglasi" su nam pred praznike potvrdili da najveći broj poziva imaju oni koji iznajmljuju vikendice, brvnare, kuće uz jezera, a ono što je specifično je da su najviše tražene nekretnine koje imaju dvorište, obavezno roštilj i baštenski nameštaj. Dosta takvih objekata je bilo bukirano mnogo pre Prvog maja i Uskrsa.

Vlasnici nekretnina na vodi za sada su u manjem procentu spremni da ih prodaju, mada iz dana u dan dobijaju i takve upite. Sa druge strane, oni koji prodaju svoje splavove na vodi, odlučili su se na taj korak iz praktičnih razloga. Splavovi koje poseduju su udaljeni od njihovog mesta stanovanja, a zahtevaju konstantno obilaženje i održavanje. A dok ne prodaju, uspešno ih iznajmljuju.