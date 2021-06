PRONAĐENI OSTACI NEPOZNATE VRSTE LJUDI! Neverovatno otkriće koje menja sve što smo dosad znali o našem poreklu

Fosilni ostaci iskopani su još 2010. godine u blizini grada Ramla u centralnom Izraelu, tokom iskopavanja u rudniku lokalne fabrike cementa, na lokalitetu danas poznatom kao Nešer Ramla.

Arheolozi su na dubini od osam metara našli kameno oruđe i ljudske kosti, kao i veliku količinu kostiju životinja, kao što su konji, jeleni i turovi, izumrla vrsta goveda.

Stručnjacima je bilo potrebna cela decenija da otkriju o kakvoj naseobini se radi.

- Potrebno je mnogo vremena da se analiziraju fosili. Kada se fosil nađe, mora da se očisti, rekonstruiše, a onda da se nađe uporedni materijal kako bismo mogli da razumemo te fosile - kaže Izrael Herškovic, paleoantropolog sa Tel Aviv Univerziteta i jedan od autora studije o novoj vrsti ljudskih predaka, prenosi "Lajvsajens".

Naučnici su utvrdili da fosil iz Nešer Ramle pripada novom tipu hominida, porodici u kojoj je i ljudska vrsta.

Ostaci koji su nađeni stari su između 120.000 i 140.000 godina. Imali su neke sličnosti sa neandertalcima, posebno kada su u pitanju vilica i zubi, ali im je ostatak lobanje nalik starijim tipovima hominida. Novootkrivena vrsta imala je drugačiju strukturu lobanje, veoma velike zube i nije imao bradu, odnosno donja vilica mu je bila ravna.

​Naučnici su analizirali više drugih fosilnih ostataka kostiju, starih između 160.000 i 400.000 godina koje su ih zbunjivale, i zaključili da se radi o istoj grupi.

New species of prehistoric human discovered in Israel: mix of archaic features & Neanderthal traits suggests that Nesher Man may have been an evolutionary predecessor of the Neanderthals and other hominins that inhabited Eurasia, @arieldavid1980 reports https://t.co/s8Bfb7lblr