IZNENADIĆETE SE: Znate li koje REČI ljudi najčešće koriste kad hoće da ispadnu PAMETNI, a ne znaju njihovo ZNAČENJE?

Svako voli da zvuči pametno, a složeniji rečnik zaista može da učini da u očima onih sa kojima razgovarate odajete utisak veoma inteligentne osobe. U nekim slučajevima to će i da upali, ali isto tako postoji mogućnost da vas neko oceni kao krajnje pretencioznu osobu, onu koja ima visoko mišljenje o sebi, ili mu, a i to je, verujte, moguće – pripadne muka!

Ista razmišljanja dele ljudi širom planete. U velikoj anketi, koju je naručio Prepli (platforma za učenje svetskih jezika u Masačusetsu, Barseloni i Kijevu), 56 odsto pretpostavlja da je neko sa složenijim rečnikom veoma pametan. Skoro četiri od pet osoba (78%) dodaje da korišćenje „velikih reči“ čini da neko izgleda pametnije nego što zapravo jeste.

Znati dosta reči može da bude važno na više načina. Na primer, to može da natera ljude da obrate veću pažnju na vas jer poštuju vašu inteligenciju. Omogućava vam da doprete i do više ljudi. Ako znate termine koje ljubitelji sporta, kompjuterski tehničari, lekari, vojnici... koriste, možete efikasno da komunicirate sa svima.

Mnogi se, naravno, pitaju koje su to reči koje mogu da pomognu od prosečne pametne osobe dođu do statusa genija. Istraživanje je pokazalo da su to najčešće artikulacija, anomalija, verifikacija, de fakto, ad hok, et cetera, per se, estetski, dvosmisleno – nalaze se na vrhu liste pojmova zbog kojih govornik zvuči pametno. Tu je sve češće i izraz „fauk pas“ (faux pas – greška u koracima) – reč broj jedan za koju ljudi smatraju da neko izgleda pretenciozno.

Ipak, možda biste želeli da saznate šta znači neka od ovih reči koju sigurno i vi koristite! Ne bi bilo loše, jer istraživanje pokazuje da 58 odsto odraslih koristi ove i mnoge druge reči, a da im uopšte ne znaju značenje. To rade samo da bi izgledali pametnije!

Uzgred, da li verujete da je reč upozorenje završila na 11. mestu na listi reči zbog kojih zvučite pametno! Impresionirani ste ovim, ili padate u nesvest od neverovanja?

Naravno, neke od ovih reči su sigurno „bonafidne“ (dobrodošle), „adekvatne“ (odgovarajuće) reči za koje se može smatrati da ih vi koriste upravo tamo gde treba, što pojačava i njihovu i vašu harizmu.

Zaista, nije svako pametovanje pametno

Biti pametan govornik ipak neće impresionirati svakoga na koga naiđete: 43 odsto ispitanika smatra da preuveličavate svoj značaj, a to se često ljudima gadi.

Malo ljudi ima strpljenja da čita ili sluša veštački složen jezik. Proverite, uostalom, sebe, verovatno ste naišli na poslovne ili druge beleške koje su napisani tako „gustim“ jezikom da niste imali pojma šta znače! Mučno vam je bilo od njih čak i ako ste uspeli da ih prevedete i savladate.

Anketa takođe otkriva da ljudi sa složenijim rečnikom ne bi trebalo da ga koriste na poslovnim sastancima, a većina nas radi upravo suprotno: 63 odsto priznaje da se koristi pametnim rečima da bi impresionirali potencijalnog partnera, ali 46 odsto smatra da je daleko pametnije da se izabere jednostavniji rečnik. Ostaviće veći utisak - svaki četvrti sagovornik priznaje da je manje verovatno da će verovati nekome ko je „kovač reči“.

