PRIČA KOJA VRAĆA VERU U LJUDE! Jasmina se zaljubila u beskućnika i rodila mu decu: ODVELA GA NA VEČERU I KUPILA MU TELEFON - A ONDA KREĆE BAJKA! (FOTO)

Ljubav ne gleda godine, izgled i status, ona se samo desi i pokaže nam kako izgleda život sa srodnom dušom.

Svi maštaju o ljubavi sa uspešnom osobom, koja ima mnogo para i izgleda kao bog, ali činjenica je da velika većina ljudi ne nađe takvog partnera, jer uostalom ni oni sami nisu takvi. Međutim, jedna zaista neobična priča zagrejala je srce svima koji su je čuli i dokazala je da za svaku osobu na svetu postoji prava ljubav.

Naime, Jasmina Grogan se zaljubila u beskućnika Makauleja Murčieja kada ga je videla ispred jednog supermarketa. Odlučila je da mu ponudi novac, ali je on odbio. Videvši da ima problema sa teškim cegerima, ponudio se da joj pomogne i ponese ih umesto nje, piše "Daily Star".

- Jednog dana srela sam beskućnika kod supermarketa. Ponudila sam mu novac, ali on nije hteo da prihvati. Ušla sam u supermarket po namirnice, ali nisam mogla da prestanem da mislim na njega. Izašla sam napolje i pitala ga da li mogu ipak da mu pomognem nekako, ali je rekao da ne. Pitao me je da li meni treba pomoć oko nošenja cegera do taksija koji me je čekao. Rekla sam "da". Pitala sam ga da li želi da mu donesem nešto za jelo. Bilo mu je nelagodno, ali je ipak odgovorio potvrdno, pa smo izašli zajedno na večeru- ispričala je Jasmina.

Tvrdi da su dugo razgovarali o njegovom životu. Jasmina je odlučila da mu kupi mobilni telefon kako bi ostali u kontaktu. Zahvalan što mu je Jasmina pokazala takvu velikodušnost, Macaulej joj je napisao poruku: "Ulepšali ste mi dan, hvala Vam puno na svemu, neverovatni ste. Ne mogu da prestanem da mislim na Vas". Ona mu je odgovorila: "Ne moraš da se zahvaljuješ, ni ja tebe ne mogu da izbacim iz glave". Potom ga je Jasmina pitala da li može da ga odvede na ručak. Izašli su zajedno ponovo, a nakon ručka su završili kod nje u kući.

- Donela sam mu novu odeću i rekla mu da može da prenoći, ali je na kraju ostao mnogo duže od jedne noći. Odmah smo se zaljubili. Znala sam da je on pravi muškarac za mene. Bio je tako dobar i fin- kaže Jasmina.

Njihova priča na kraju je dobila srećan kraj. Ovaj par se verio, sada imaju dete, a zbog Jasmine Makauleja je rešio da sredi zube, brije bradu i nađe novi posao, te da postane zaista najbolji muškarac za ženu njegovog života.

