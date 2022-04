Od Lorda Bajrona i Kazanove do Džona F. Kenedija, ženskaroši koji nisu bili najveći muški ljubavnici u istoriji, bili su istorijski ženskaroši koji su tek sada razotkriveni zbog svojih podviga. Otkrijte koji su to ozloglašeni ženskaroši u istoriji.

Vekovima unazad je društvo bodrilo muškarce koji su osvojili najviše žena, tj. u nekim krugovima je spavanje s hiljadama žena znak uspeha. Čak se nekoliko papa pohvalilo svojim nedozvoljenim susretima. Nije iznenađujuće da su mnogi od najvećih ženskaroša u istoriji ujedno i neki od najozloglašenijih ličnosti. Kad se Fidel Kastro nije družio s Če Gevarom, brčkao se po plažama Havane u potrazi za svojom sledećom ljubavnicom. Pablo Pikaso je odvezao svoje dve ljubavnice kako bi same sebi oduzele život. Henri VIII je pogubio dve svoje žene, ali barem se jedan od muškaraca pokajao neposredno pre svoje smrti, upozoravajući druge da ne uzdižu njegov slobodni način života.

1. Kazanova priznao da je silovao i zlostavljao žene: Đakomo Kazanova je zamalo postao sveštenik pre nego što je izbačen jer je spavao s drugom učenicom. Nakon što je napustio sjemenište (katoličku ustanovu, prim. aut.), Kazanova se posvetio zavođenju žena. “Kultivisanje svega što je pružalo zadovoljstvo mojim čulima je uvek bio glavni posao mog života”, napisao je Kazanova u svojoj autobiografiji. Priznao je i da je terao seljanku da spava s njim, te da je tukao prostitutku kada ga je odbila. Takođe se pretpostavlja da je preneo gonoreju i sifilis na svoje brojne partnerke. Umro je 1798. godine u 73. godini života. Mesto rođenja: Venecija, Italija. Profesija: književnik, pisac.

2. Fidel Kastro spavao s maloletnim devojkama: Kubanski diktator Fidel Kastro je navodno spavao s 35.000 žena u svom životu. Kastro je navodno poslao svoje čuvare na plaže Havane kako bi regrutovali lepe žene s kojima će spavati. Čak je upario partnerke sa svojim obrocima, ciljajući svaki dan na drugu partnerku za "ručak" i "večeru". Kastro je takođe priznao da je spavao s devojkama od 15 godina. Umro je 2016. u 91. godini života. Mesto rođenja: Biran, Kuba. Profesija: političar, pravnik.

3. Henri VIII je odrubio glave svojim ženama: Kako bi se dodvorio svojoj drugoj ženi, Ani Bolen, Henri VIII joj je poslao jelena kojeg je sam ubio i poruku koja je glasila: “Nadajući se da ćete, kad ga jedete, možda misliti na lovca.” Međutim, njegova priča se promenila kada nije uspela da mu rodi muške naslednike nakon što su se venčali. Ana Bolen i Katarina Hauard, Henrijeva peta supruga, obe su bile pogubljene. Njegova želja da se razvede od svoje prve žene, Katarine Aragonske, koja ga je navela da odvoji englesku od rimokatoličke crkve. Razveo se i od svoje četvrte supruge, Ane od Klevesa. Njegova treća supruga i jedina koja je rodila preživelog muškog naslednika, Džejn Simor, koja je umrla od trovanja krvi. Njegova šesta i poslednja supruga, Katarina Par, nadživela je Henrija. Preminuo je 1547. u 55. godini. Mesto rođenja: Palace of Placentia, London, Ujedinjeno Kraljevstvo.



4. Pikaso je žene nazivao otiračima: 1943. godine, u 62. godini, Pikaso je navodno rekao svojoj 21-godišnjoj ljubavnici da su "žene mašine za patnju". Dodao je: "Za mene postoje samo dve vrste žena, boginje i otirači". Pikaso, koji je navodno počeo da posećuje javne kuće s 13 godina, naveo je najmanje dve ljubavnice da okončaju svoje živote, a druge dve je doveo do psihičkog sloma. U 1930-im je Pikaso ostavio svoju prvu ženu Olgu zbog svoje trudne ljubavnice, ali je odbio da se razvede od Olge, sprečivši je u nasleđivanju bilo kakvog njegovog bogatstva. Olga je ostala u braku s Pikasom sve dok nije umrla od raka 1955. godine. Preminuo je 1973. godine u 91. godini života. Mesto rođenja: Malaga, Španija. Profesija: slikar, scenograf, grafičar, umetnik.



5. Ijan Fleming je nazivao žene psima: Tvorac Džejmsa Bonda, Ijan Fleming, proveo je mnogo vremena zavodeći žene. Jedna prijateljica je o Flemingu rekla: "Nisam poznavala nikoga ko se toliko seksao kao Ian." I sam Fleming je svojevremeno s prijateljem podelio svoja osećanja prema ženama, tvrdeći da su žene poput kućnih ljubimaca ili pasa. Inače, Fleming je napustio renomiranu britansku vojnu akademiju Sandhurst jer je oboleo od gonoreje koju je dobio od prostitutke. Umro je 1964. u 56. godini. Mesto rođenja: London, Engleska. Profesija: novinar, romanopisac, pisac.



6. Čarls II je pokušao da zaposli svoju ljubavnicu kao ličnu asistentkinju svoje žene: Istoričar Ronald Haton je nazvao Čarlsa II "plejbojevim monarhom" jer je dao prednost težnji za užitkom iznad ozbiljnijih, treznijih i borilačkih vrlina. Čarls, koji je preuzeo Engleski presto nakon što mu je oca pogubio parlament, dobio je 14 vanbračne dece od svojih sedam ljubavnica. Kad je bio mlad, pokušao je da natera svoju suprugu Ketrin da prihvati njegovu ljubavnicu kao svoju asistentkinju. Njeno odbijanje je ozbiljno naljutilo Čarlsa. Preminu je u 54. godini 1685. Mesto rođenja: London, Engleska



7. Edvard VII je rezervisao klupu za svoje ljubavnice na krunisanju: Ovaj engleski monarh je imao mnoštvo kraljevskih ljubavnica. Čak je odredio posebnu klupu u Vestminsterskoj palati za "posebne dame kralja" tokom svog krunisanja 1901. Njegove partnerke su bile majka Vinstona Čerčila, francuska glumica Sara Bernar, kao i brojne dame večeri. Edvard je čak imao svoju ličnu stolicu u francuskom bordelu. Njegova poslednja ljubavnica, Elis Kepel, bila je prabaka druge žene princa Čarlsa, Kamile, vojvotkinje od Kornvela. Umro je u 68. godini 1910. Mesto rođenja: Bakingemska palata, London, Engleska.



8. Bing Krozbi je bio serijski preljubnik: Kruner Bing Krozbi je često varao svoju ženu. Glumica Džoan Kolfild je imala samo 22 godine kada je Krozbi, tada u 40-im, imao aferu s njom. Krozbi je čak zatražio dozvolu od katoličke crkve kako bi se razveo od svoje žene, te mogao da se oženi Kolfild. Kada je njegov zahtev odbijen, Bing je na kraju ostao sa svojom ženom, iako su se njegove preljubničke navike nastavile. Drugi izveštaji njegove porodice potvrđuju da se Krozbi kao javna ličnost razlikovao od njegovog ponašanja kod kuće. Preminuo je 1977. godine, kada mu je bilo 74. Mesto rođenja: Vašington, Sjedinjene Američke Države. Profesija: preduzetnik, kantautor, filmski producent, golfer, glumac.



9. Lord Bajron je zadržao kolekciju kose svojih ljubavnica: Lord Bajron je početkom 19. veka bio pesnik, slavna osoba i ženskaroš. U godinu dana provedenih u Veneciji je skupio 250 ljubavnica. Lord Bajron je takođe spavao i s muškarcima i otputovao u Grčku kako bi tražio muške partnere. Pobegao je iz Engleske nakon što su se pojavile glasine o njegovim brojnim aferama. Njegovi partneri su bile aristokrate, glumice, sluge i prostitutke, iako se na kraju oženio svojom polusestrom. Kako bi vodio evidenciju o svojim osvajanjima, navodno je sačuvao ošišanu kosu iz privatnih soba svojih ljubavnica. Imao je samo 36 godina kad je preminuo 1824. Mesto rođenja: London, Ujedinjeno Kraljevstvo. Profesija: pesnik, političar.

10. Frenk Sinatra se oženio ženom mlađom od svoje ćerke: Frenk Sinatra je imao dugu listu ljubavnica, a glasine su ga povezivale s Elizabet Tejlor, Natali Vud i Džeki Kenedi. Spavao je i s devojkama u sobama za masažu, a svog prijatelja Džona F. Kenedija je upoznao s lepim ženama kako bi ih zavodile. Sinatrina treća supruga, Mia Farou je bila pet godina mlađa od njegove ćerke. Sinatra je tokom svog života imao više afera i često je viđen kako viče na žene u javnosti. Kada je preminuo, imao je 82 godine. Mesto rođenja: Nju Džersi, Sjedinjene Američke Države. Profesija: dirigent, filmski producent, glumac, pevač.

11. Nevera Džona F. Kenedija je možda bila temelj ucene: Džon F. Kenedi je imao slavnu aferu s glumicom Merilin Monro, iako to nikada nije zvanično potvrđeno, te je spavao sa svojim sekretaricama iz Bele kuće, pod nadimcima Fidl and Fadl. Dok je on bio hvaljen zbog svog mladolikog izgleda i vanbračnih veza, one su izazvale velike političke probleme. Predsednik bi navodno patio od migrene ako ne bi redovno imao snošaj, a Džej Edgar Huver je najverovatnije iskoristio to saznanje, kao i informacije koje se odnose na brojne predsednikove poslove kako bi ucenio Kenedija. Preminuo je u 46. godini, 1963. godine. Mesto rođenja: Bruklin. Profesija: političar, vojni časnik, pisac, književnik.



