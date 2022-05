ZAGONETKA STARA VEĆ 900 GODINA! Nalazi se u hramu i otkriva ONO NAJVAŽNIJE – koju životinju vidite?! (FOTO)

Najstarija optička iluzija na svetu i dalje nagoni ljude da se češu po glavi i posle 900 godina. A psiholozi kažu da ono što prvo vidite na slici, otkriva mnogo o vama.

Iluzija koja ne prestaje da intrigira ljude je zapravo skulptura uklesana u kamenu a nalazi se u hramu Airavatesvara u Indiji. Veruje se da je stara preko 900 godina. Osim što je izvanredno umetničko delo iz dinastije Čola, to je takođe fascinantna optička iluzija - i jedna od najranijih koje su poznate svetu.



Gravura prikazuje bika i slona koji izgleda kao da dele istu glavu. Ali čija je glava? Ako pokrijete telo nogu životinje sa leve strane, onda je očigledno da je reč o slonu. Ako isto uradite s desne strane, na levoj se izdvaja bik sa glavom podignutom nagore.

Pogledajte animaciju koja najbolje objašnjava ovaj opis...

One of the world`s oldest optical illusions in art..!

An elephant and a bull sharing a common head.

This 900 year old exquisite bas relief is part of the Airavatesvara Temple and is a shining example of Chola architecture. Magnificent..! pic.twitter.com/zTswxcQHsr