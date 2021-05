Dijeta čarobna supa: Za tri dana tri kilograma manje

Dijeta čarobna supa, osim što pomaže pri mršavljenju, odlično čisti organizam od "otrova".

Supu skuvate prvog dana, a narednih šest dana je samo podgrevate i kombinujete sa namirnicama koje su svakog dana držanja dijete tačno određene. Supu je preporučljivo jesti tri puta tokom dana, i to kada vam se javi osećaj gladi.

Već nakon trećeg dana primetićete da gubite na težini. Nemojte se iznenaditi ako uočite da ste za tako kratko vreme izgubili čak tri kilograma.

Sastojci za supu: šest glavica luka, jedna glavica zelja, jedan celer, dve zelene paprike, dve do četiri šargarepe, četiri do pet paradajza, jedan i po litar vode, dve supe iz kesice ili kocke za pileću ili goveđu supu, peršun, so.

1. dan – samo supa i voće (ne banane), nezaslađeni čajevi i voda;

2. dan – supa i povrće (kuvano, sveže, konzervirano), zaobilazite pasulj, grašak, kukuruz; odlično je kombinovati sa krompirom pečenim u ljusci, sa malo soli i maslacem;

3. dan – supa i sve vrste voća i povrća;

4. dan – supa, nemasno mleko, jogurt ili kefir, banana (ne više od tri);

5. dan – supa, dva do tri odreska govedine i povrće (ne krompir);

6. dan – isto kao i petog dana;

7. dan – supa i integralni pirinač, uz bilo koje povrće kao dodatak.