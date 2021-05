OVE VRSTE VOĆA I POVRĆA IMAJU NAJVIŠE PESTICIDA U SEBI! Stević: Spanać je posebno opasan, evo i zbog čega

Koliko god mislili da znamo da izaberemo kvalitetno voće i povrće na pijaci, kod kuće se obično razočaramo. Na prvi pogled sveža salata i mladi luk, samo dan kasnije nisu za jelo, a jagode koje su se pojavile ovih dana nemaju nikakav ukus. Strah i sumnja na pijacama izgleda nisu sasvim bezrazložni, naročito kada se uzmu u obzir hemikalije kojima se prskaju.

Sa izuzetkom proizvoda malobrojnih proizvođača sertifikovanog organskog voća i povrća, ovakvi proizvodi koje se prodaju na pijaci i u marketima tretirani su pesticidima.

Međutim, profesor doktor Milan Stević sa Poljoprivrednog fakulteta ističe da je mnogo važnije da li su presticidi primenjeni na pravilan način.

„To u najkraćem podrazumeva da li je odabran pesticid čija je upotreba dozvoljena u određenoj biljnoj vrsti, zatim da li je on primenjen u strogo propisanoj dozi, odnosno koncentraciji i treće da li su poštovane karence, odnosno minimalni vremenski rok koji je neophodno da prođe od poslednje primene do berbe“, objašnjava profesor Stević i dodaje da je rizik po zdravlje konzumenata minimalan ako su poštovana nabrojana pravila.

Pesticidi se primenjuju i u proizvodnji u zatvorenom prostoru, to jest u plastenicima i staklenicima. Sve što možemo da uradimo je da temeljno operemo sve što ćemo pojesti.

„Jagode su potencijalno najrizičnije kad su ostaci pesticida u pitanju. To je osetljiva biljna vrsta koji napada veliki broj štetočina i pesticidi moraju da se primenjuju u njenoj proizvodnji. Drugi razlog je što je jagoda najosetljivija upravo u fazama tehnološke zrelosti, to jest neopsredno pre i tokom njene berbe. Treći razlog je njena građa. Pokožica jagode je izuzetno prijemčiva za pesticide. Ona je jako nežna i ne možemo, kao kod jabuke, kod koje imamo mogućnost da skinemo koru, ili paradajz koji možemo grublje da operemo pod mlazom vode. Kod jagode to ne možemo a da ne povredimo plod“, naveo je Stević.