NIJE SAMO GOJAZNOST: Šećer je gorivo za ovu opasnu bolest

Tim stručnjaka Univerziteta u Kalifroniji sproveo je studiju pokazavši da smanjenjem želje za "slatkim noćnim zalogajima", smanjuje se i nivo šećera u krvi, a samim tim i procenat obolelih od raka dojke.

Naučnici su uspostavili vezu između nivoa glukoze i mogućnosti oboljenja od raka dojke, upozoravajući žene da manje jedu uveče kako bi izbegle bolest.

Uzeli su uzorak od 2.000 žena, a rezultati studije su objavljeni u časopisu "Epidemologija raka". Dalja istraživanja su u toku, prenosi Independent.co.uk.

Autor: Zorica Lazarević