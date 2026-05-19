NIJE SAMO GOJAZNOST: Šećer je gorivo za ovu opasnu bolest

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Tim stručnjaka Univerziteta u Kalifroniji sproveo je studiju pokazavši da smanjenjem želje za "slatkim noćnim zalogajima", smanjuje se i nivo šećera u krvi, a samim tim i procenat obolelih od raka dojke.

Naučnici su uspostavili vezu između nivoa glukoze i mogućnosti oboljenja od raka dojke, upozoravajući žene da manje jedu uveče kako bi izbegle bolest.

Uzeli su uzorak od 2.000 žena, a rezultati studije su objavljeni u časopisu "Epidemologija raka". Dalja istraživanja su u toku, prenosi Independent.co.uk. 

