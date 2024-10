Muče vas UMOR I NAPETOST: Primenite ove trikove i živnućete za tren oka!

Ako se osećate umorno, napeti ste i "smoreni," nemojte da brinite, niste jedini.

Ovi jednostavni i pomalo neobični načini učiniće da dobijete energiju brzo.

"Čudna" masaža

Jedan od neobičnih načina da podignete energiju jeste da nežno povlačite kosu nagore. Tako ćete podstaći cirkulaciju krvi u predelu glave, čime će se povećati i protok kiseonika, a to će dovesti do smanjenja osećaja umora i napetosti i do povećanja energije.

Ako ste nešto u boljoj fizičkoj kondiciji, probajte i da napravite stoj na rukama, sveću ili se savijte da dohvatite prste na nogama. Efekat će biti isti.

Bojama protiv lošeg raspoloženja

Stručnjaci kažu da određene boje na nas deluju podsticajno kad je reč o "lečenju" umora i opšteg lošeg raspoloženja. Obucite žuti, narandžasti ili crveni džemper, jer ove boje provereno pozitivno utiču na raspoloženje i podižu energiju.

Stručnjaci kažu da ove tople boje čine da se osećamo srećno i zadovoljno.

Otklonite umor mirisima

Lekovita svojstva mirisa od davnina su poznata, a neke note provereno povoljno utiču na raspoloženje i uklanjaju osećaj umora. Miris limuna, pomorandže ili grejpfruta može brzo da podigne nivo energije u telu, pa je najbolje da se ujutru istuširate kupkom s mirisom citrusnog voća.

Bonus je i ako popijete sveže ceđeni sok od pomorandže ili limunadu. U popodnevnim časovima pomoći će ako upalite sveću s mirisom citrusa.

Autor: Pink.rs