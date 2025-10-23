AKTUELNO

Evo kada je PRERANO da RADIŠ TEST: U ovom slučaju NEĆE POKAZATI rezultate, a ovo je pravi momenat

Foto: Unsplash.com

Ukoliko ste se pitali kada je test za utvrđivanje trudnoće pouzdan i zaista može da pokaže trudnoću, treba da znate kako i kada se uzima uzorak radi utvrđivanja rezultata.

Test se zasniva na otkrivanju prisustva hormona.

Princip rada testova trudnoće zasniva se na otkrivanju prisustva hormona u urinu žene - horionskog gonadotropina, tj. beta-hCG. Ovaj hormon počinje da proizvodi embrion od trenutka začeća u materici. Koncentracija hormona u urinu raste prilično brzo tokom vremena. Najveća koncentracija beta-hCG je u prvom jutarnjem urinu i na osnovu toga treba uraditi test trudnoće. Testovi na trudnoću koji su danas dostupni na tržištu obično otkrivaju koncentraciju od 25 mlU beta-hCG po mililitru urina. Nedavno su sve popularniji testovi koji se reklamiraju kao ultra-osetljivi, koji mogu otkriti beta-hCG hormon na nivou od 10 mlU / ml.

Foto: Unsplash.com

Uzorak se uzima ujutru odmah nakon buđenja.

Čak i najosetljiviji test trudnoće će pokazati negativan rezultat ako se uradi prerano, odnosno pre implantacije oplođenog jajeta u matericu. Nekoliko faktora utiče na dužinu ovog perioda. Oplodnja se ne mora desiti na dan snošaja. Treba uzeti u obzir da i spermatozoid i jajna ćelija mogu da opstanu u ženinom genitalnom traktu neko vreme pre nego što se sretnu. Do oplodnje dolazi najčešće u jajovodu, a zatim se embrion pomera u matericu i tamo se implantira – neke žene tada osećaju bol i mogu imati tzv. implantacijska mrlja (može se zameniti sa oskudnom menstruacijom).

Uzimajući u obzir održivost spermatozoida i jajne ćelije, i vreme potrebno embrionu da se preseli u matericu, može proći i do nedelju dana pre implantacije - i nijedan test sa najviše osetljivosti neće pomoći da se ovo vreme skrati. Zbog toga se preporučuje da se prvi test na trudnoću uradi najranije 7 dana nakon snošaja , a u slučaju negativnog rezultata ponovi nekoliko dana kasnije.

Priznato je da je datum izvršenja najsigurnijeg testa na trudnoću vreme u kojem bi trebalo da dođe menstruacija, a nije došla. Verovatnoća da je rezultat testa pouzdan se povećava kada se koristi osetljiviji test i kada se uzorak uzme u prvom jutarnjem urinu.

