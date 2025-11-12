KAKO ISPIJANJE KAFE UTIČE NA ŽIVOTNI VEK? Stručnjaci objasnili RAZLIKU IZMEĐU RAZLIČITIH VRSTA i njihov uticaj na organizam

Novo istraživanje pokazalo da ispijanje dve do tri šoljice kafe dnevno moglo bi da se poveže s dužim životnim vekom. U poređenju sa izbegavanjem kafe, to je takođe povezano s nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, pokazalo je istraživanje.

Nalazi se odnose na mlevene, instant i bezkofeinske varijante pića, a istraživači kažu da sugerišu da bi konzumaciju kafe trebalo da smatramo važnim delom zdravog načina života. Prema studiji, najveće smanjenje rizika uočeno je s dve do tri šoljice dnevno.

U poređenju s nekonzumiranjem kafe, to je povezano s 14 odsto, 27 odsto odnosno 11 odsto nižom verovatnoćom smrti za napitke bez kofeina, mlevene i instant napitke. Autor studije, profesor Peter Kistler s Instituta za istraživanje srca i dijabetesa Baker, Australija, rekao je:

- U ovoj velikoj, opservacijskoj studiji, instant kafa i kafa bez kofeina bile su povezane s ekvivalentnim smanjenjem indikacije kardiovaskularnih bolesti i smrti od kardiovaskularnih bolesti ili bilo kog uzroka.

- Rezultati sugerišu da se blagi do umereni unos mlevene, instant kafe i kafe bez kofeina treba smatrati važnim delom zdravog načina života, dodao je.

Studija je ispitivala veze između vrsta kafe i srčanog ritma, kardiovaskularnih bolesti i smrti koristeći podatke iz studije Biobank u Velikoj Britaniji, koja je regrutovala odrasle osobe između 40 i 69 godina.

Autor: Zorica Lazarević