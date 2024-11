Koliko kuvanih jaja smemo da pojedemo u jednom danu? Evo šta se dešava kada preteramo

Šta se dešava ako preteramo sa jajima?

Kada su jaja u pitanju, i sami nutricionisti imaju podeljena mišljenja. Mnogi savetuju da jedemo svakog dana dva jaja, dok drugi govore da treba da ih konzumiramo umereno i ne tako često.

Ukoliko svakog dana pojedete dva do tri jaja, vaše telo će dobijati dovoljnu količinu vitamina koji predstavlja najvažniji gradivni sastojak našeg mozga.

Kokošija jaja su bogata luteinom, supstancom koja je odgovorna za jasan i dobar vid. Biotin, vitamin B12 i proteini koji poboljšavaju varenje doprinose jačanju kose i kože. Fosfolipidi koji se nalaze u kokošijim jajima potpomažu eliminaciju toksina iz jetre.

Ipak, šta se dešava ako preteramo sa jajima? Veći unos od predviđenog može da poveća holesterol. LDL holesterol, poznatiji kao loš, prenosi se iz jetre do arterija i telesnog tkiva. Istraživači kažu to može da dovede do gomilanja holesterola u krvnim sudovima i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Žumance sadrži velike količine holesterola, prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede, u velikom jajetu nalazi se oko 185 miligrama holesterola, što je više od polovine preporučene doze unosa.

Svetska zdravstvena organizacija predlaže ukupno 300 miligrama dnevno. O ovome su često govorili i srpski nutricionisti, koji su istakli da uskršnja jaja treba držati u frižideru do sedam dana, dok puknuto jaje može da se čuva pet dana.

Ženama se savetuje da dnevno pojedu dva jaja, dok su tri jaja preporuka za muškarce.

Autor: Aleksandra Aras