MNOGI PRAVE GREŠKE: Kako se pravilo meri pritisak

Istraživači iz medicinske institucije Džons Hopkins Medisin objasnili su da tačna merenja krvnog pritiska zavise od pravilnog položaja ruku, a mnogi pacijenti i praktičari to pogrešno shvataju. Otkrili su da određeni položaji odgovaraju drastičnom povećanju sistolnog pritiska, piše Njujork Post.

Sistolni pritisak meri pritisak u arterijama dok srce kuca, a to je prvi i viši broj u merenju krvnog pritiska. Dijastolni pritisak, odnosno pritisak u arterijama između otkucaja srca, donji je broj u očitanju. U studiji, koja je objavljena u ponedeljak u časopisu JAMA Internal Medisin, istraživači su usporedili merenja krvnog pritiska 133 odrasle osobe koje su držale ruke u tri različita položaja, odmarajući u krilu, oslanjajući se na podlogu i viseći uz bok.

Istraživački tim otkrio je da kada su učesnici imali ruke obešene uz bok, njihov sistolni pritisak bio je viši za 6,5 ​​bodova, a njihov dijastolni pritisak bio je viši za 4,4 boda. Potpora u krilu precenila je sistolni pritisak za 3,9 bodova i dijastolni za 4 boda. Dr Temi Bredi, pedijatar epidemiolog i medicinska direktorka pedijatrijskog programa za hipertenziju u Dečjem centru DŽons Hopkins, bila je iznenađena nalazima.

Napomenula je da odstupanja krvnog pritiska mogu da rezultiraju pogrešnom dijagnozom hipertenzije i pacijentima se prepisuju lekovi koji im nisu potrebni, što može da izazove neželjene nuspojave. - Jedna od mojih nada je da će ovo pomoći u informisanju pacijenata o tome kako to da učine sami. Pacijente treba osnažiti da osiguraju tačnost merenja krvnog pritiska - rekla je Bredi.

Preporučeni položaj Američkog udruženja za srce za tačno merenje krvnog pritiska je sa stopalima ravno na podu, leđima oslonjenim na naslon, rukama oslonjenim na površinu i manžetom postavljenom u nivou sredine srca. Organizacija takođe poziva pacijente da izbegavaju duvan, kofein i vežbe 30 minuta pre merenja. Normalan krvni pritisak definiše se kao manji od 120 sistolni pritisak i manji od 80 dijastolni.

Stadijum 1 visokog krvnog pritiska je kada je sistolni 130 do 139 ili dijastolni 80 do 89. Stadijum 2 hipertenzije je sistolni krvni pritisak od 140 ili više i dijastolni od 90 ili više. Nekoliko tačaka moglo bi da utiče na dijagnozu, a vrsta manžete koja se koristi za merenje krvnog pritiska može da bude jednako važna kao i položaj ruke. Zasebno istraživanje objavljeno prošle godine otkrilo je da standardne ili "obične" narukvice za krvni pritisak daju "izrazito netačna" merenja za pacijente kojima je potrebna drugačija veličina, posebno za one kojima su potrebne veće narukvice.

Preporučuje se upotreba manžete koja najbolje odgovara ruci osobe, ali stručnjaci su otkrili da medicinski radnici najčešće koriste manžete srednje veličine. To su obično jedine veličine predviđene za merenje krvnog pritiska kod kuće. Za one koji otkriju da im je krvni pritisak previsok, stručnjaci predlažu redovno vežbanje, hranjljivu ishranu, održavanje zdrave telesne težine i prestanak pušenja.

Autor: Aleksandra Aras