Čuveni kardiolog opisao kako izgleda kad vam preti srčani udar: Evo gde najpre zaboli, a onda se bol širi

Srčani udari, koji se nazivaju i infarkti miokarda, veoma su česta pojava.

Signal za srčani udar je najpre bol koja se javlja u sredogruđu i to najčešče prilikom neke fizičke aktivnosti. Bol se dalje širi ka levoj ruci, u leđima, ali može se javiti i u vilici.

Ono što, pak, zbunjuje, u nekih 30 odsto slučajeva nema bola, nema ničega što ukazuje da će uslediti srčani udar, ili se pak javi na nekim mestima za koje ne možemo ni posumnjati da su vezi sa srcem.

Kardiolog prof.dr Predrag Mitrović objasnio je kako izgleda kada preti srčani udar.

– Mogu se javiti i neki simptomi koje ne povezujemo sa srcem, kao što je bol u donjoj vilici, bol u leđima između lopatica, a onda obično ljudi pomisle na neki drugi mogući uzrok. Ako osetimo bol u predelu srca, ukoliko se on širi u levom ramenu, u levoj nadlaktici, a zatim u podlaktici, ili šaci, onda je potrebno javiti se lekaru. Bitno je da obratimo pažnju ako su naši roditelji, brat ili sestra imali infarkt miokarda, objasnio je u podcastu Zdravo sa Ivanom profesor Mitrović.

Ljudi oko 40. godine u riziku

Ljudi u četrdesetoj godini ne mogu i ne žele da prihvate da imaju neki zdravstveni problem, što se odnosi i na srčane bolesti. Terapija se mora uzimati redovno, i u najvećem broju slučajeva u pitanju su lekovi koji se uzimaju trajno, zato je važno javiti se karidologu na vreme, otkriti problem i otpočeti lečenje kako bi se bolest držala pod kontrolom, objasnio je profesor Mitrović.

– Ludi treba da shvate da ako je nešto nasleđeno i urođeno da se terapija uzima i da je to trajno. Taj pritisak koji neko normalizuje pomoću lekova, on nije prirodan nego se drži pod kontrolom, i čim jednom odustanete od terapije, on se poveća. Druga stvar je ako je neko gojazan ili ima neki drugi problem zbog koga skače pritisak, e onda možemo reći da kada se neke druge stvari poprave, i pritisak se normalizuje, rekao je profesor Mitrović u podcastu Zdravo sa Ivanom.

Poražavajuća statistika

Broj obolelih i preminulih od kardiovaskularnih bolesti u svetu je izuzetno zabrinjavajući, a samo u Srbiji više od 50 ljudi na dnevnom nivou doživi infarkt ili šlog, a oko 14 njih umre, rečeno je nedavno u okviru „Karavana zdravlja“.

Savetnik ministra zdravlja kardiolog Nebojša Tasić nedavno je izjavio da kardiovaskularne bolesti spadaju u visoko preventabilne bolesti, te da ne smemo dozvoliti da se u 21. veku umire od kardiovaskularnih oboljenja.

Kardiolog i predsednik Udruženja kardiologa Srbije Dragan Simić istakao je nedavno da su muškarci u većem riziku tokom u ranom odraslom dobu, dok žene od kardiovaskuarnih bolesti oboljevaju nakon perioda menopaze. Simić je istakao da žene imaju specifične oblike koronarnih bolesti, što dovodi do toga da zbog atipične manifestacije bolesti, lekari ne prepoznaju problem.

– Žensko srce je jedno od najaktuelnijih tema u kardiologiji. Žene definitivno ređe dobijaju infarkte, ali je prognoza kada ga dobiju mnogo lošija i veća smrtost nego kod muškaraca – rekao je dr Simić.

Autor: Aleksandra Aras