Neki znaci srčanog zastoja vide se na licu: Jedan pogled u ogledalo otkriva da li morate hitno kod lekara

Stručnjaci sve češće upozoravaju na iznenađujuće, ali potencijalno spasonosne znakove srčanog zastoja koji se ogledaju – bukvalno – na vašem licu. Dok su otežano disanje i bol u grudima simptomi koji se lako, ali ponekad i prekasno prepoznaju, promene na licu mogu da budu jednako važan pokazatelj da srce ne funkcioniše kako bi trebalo.

Prema rečima dr Donalda Granta, lekara opšte prakse i kliničkog savetnika, oticanje, crvenilo ili siva boja kože na licu signaliziraju da srce ne pumpa dovoljno kiseonikom obogaćenu krv kroz telo. Ovo stanje, poznato kao srčani zastoj, pogađa milione ljudi i ima potencijal da ugrozi život ukoliko se simptomi ne prepoznaju na vreme.

Prvi znak koji se može primetiti u ogledalu jeste oticanje srednjeg dela lica. Do njega dovodi zadržavanje tečnosti u organizmu, koje je često rezultat nemogućnosti srca da efikasno pumpa krv. To otežava rad bubrega, pa dolazi do nakupljanja soli i vode u telu.

"Zadržavanje tečnosti može dovesti ne samo do oticanja lica već i do naglog povećanja telesne mase", navodi Britanska fondacija za srce. Promena boje kože je još jedan pokazatelj – sive ili plave nijanse kože i usana ukazuju na nedostatak kiseonika u krvi.

Crvenilo takođe može biti signal upozorenja. Prema rečima dr Granta, crvenkasta boja lica često ukazuje na povišen krvni pritisak, koji stvara dodatno opterećenje za srce, oštećuje srčani mišić i postepeno vodi do srčanog zastoja.

Iako je otežano disanje simptom koji mnogi povezuju sa respiratornim problemima, ono može biti ključno upozorenje na srčani zastoj. Kada srce ne uspeva da pumpa krv dovoljno brzo, vene se zagušuju, što izaziva curenje tečnosti u pluća. Ovo otežava disanje, posebno tokom minimalnog fizičkog napora.

Srčane palpitacije – ubrzani ili nepravilni otkucaji srca – takođe signaliziraju da srce ne funkcioniše kako bi trebalo. "Nepravilan ritam srca može da izazove slabljenje srčanog mišića i poveća rizik od srčanog zastoja, moždanog udara i drugih ozbiljnih stanja", objašnjava dr Grant.

Neobjašnjiv umor je još jedan znak koji mnogi zanemaruju. Kada srce ne pumpa dovoljno kiseonikom obogaćenu krv, telo prioritet daje ključnim organima poput mozga i srca, ostavljajući mišiće bez dovoljno energije. Rezultat je stalna iscrpljenost i slabost, koje često greškom pripisujemo stresu ili preopterećenosti.

"Ako primetite drastičan pad energije, ne ignorišite ga. Umor može biti ključni pokazatelj da vam srce ne radi kako bi trebalo", upozorava dr Grant.

Stručnjaci ističu da je rano prepoznavanje simptoma srčanog zastoja ključno za kvalitet i dužinu života. Redovni pregledi, praćenje krvnog pritiska i briga o zdravlju srca mogu da pomognu da se pravovremeno otkriju potencijalne probleme.

Promene u načinu života, poput uravnotežene ishrane, redovne fizičke aktivnosti i prestanka pušenja, značajno doprinose smanjenju rizika. U kombinaciji sa adekvatnom terapijom i kontrolom, ove promene mogu da poboljšaju kvalitet života i ublaže simptome.

