Zaboravićete na zatvor: Samo jedna kašika ove mešavine isprazniće vam debelo crevo, i to odmah

Proces probave je vrlo komplikovan, zbog čega je neophodno da on prolazi neometano koliko je god to moguće. Ukoliko nešto naškodi probavi, to može dovesti do nakupljanja toksina u telu i prouzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme.

Kako bi se to sprečilo, stručnjaci preporučuju usvajanje zdravog režima ishrane i praktikovanje detoksikacije celog tela svakih šest meseci.

To se može postići sa sjajnom mešavinom koja se priprema veoma lako.

Sastojci:

150 g suvih šljiva

150 g urmi

5 kašika ključale vode

Priprema:

Stavite vodu u lonac i zagrejte je do ključanja, a zatim stavite urme i šljive i mešavinu kuvajte na tihoj vatri 15 minuta. Nakon toga lonac sklonite sa vatre i pustite da se ohladi. Kada se ohladi uzmite kašiku mešavine ujutru pre doručka.

Razliku ćete osetiti odmah, a redovna upotreba će pročistiti vaš probavni sistem za vrlo kratko vreme. Mešavina će rešiti bilo kakav problem sa probavom i pospešiti je zbog toga što sadrži veliku količinu vlakana.

Autor: Dalibor Stankov