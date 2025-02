Evo koje namirnice čiste krvne sudove od krvnih ugrušaka i plaka: Ovo su saveti čuvenog 104-godišnjeg hirurga

Dr Elsvort Verham, svetski poznati kardiohirurg i veteran Drugog svetskog rata, živeo je živahnim životom do svoje 104. godine. Dok većina ljudi postaje manje aktivna u kasnijim godinama, Vareham je ostao aktivan sa 99 godina, čak je vozio i čuvao svoju baštu i išao stepenicama umesto liftom.

Danas u članku ćete saznati koja je bila njegova tajna i koji proizvod, prema rečima doktora, čisti krvne sudove od plakova i krvnih ugrušaka poput četke.

Život pun posvećenosti i svrhe

Rođen 1914. godine, dr Vareham je bio jedan od prvih koji je izvršio operaciju na otvorenom srcu. Proveo je decenije spasavajući živote, izvodeći složene operacije i mentorirajući mlade hirurge. Zanimljivo je da je nastavio da radi kao hirurg u svojim 90-im pre nego što se penzionisao sa 95 - ne zato što je morao, već zato što je želeo da provodi više vremena sa svojom porodicom.

Čak i nakon izlaska iz operacione sale, Vareham je ostao aktivan. Sa 90 godina, još uvek je gradio ogradu oko svog imanja, svedočanstvo njegove energije i želje za životom.

Neverovatno otkriće hirurga

Nakon što je decenijama proveo u operacionoj sali, Vareham je primetio upečatljiv obrazac: pacijenti koji su sledili vegetarijansku ili vegansku ishranu imali su znatno čistije arterije od onih koji su jeli meso. Potonji su često patili od vaskularne kalcifikacije, gde naslage kalcijuma sužavaju arterije, povećavajući rizik od srčanih oboljenja.

Upravo je ovo zapažanje podstaklo Varehama da preispita svoju ishranu. Sa 50 godina, nakon što je pročitao istraživanja o uticaju životinjskih proteina na nivo holesterola, doneo je važnu odluku da izbaci meso i mlečne proizvode iz svoje ishrane. Ovaj izbor je, po njegovom mišljenju, bio ključ njegovog odličnog zdravlja i oštrog uma čak iu poslednjim godinama njegovog života.

Moć vitamina B 12

Za razliku od mnogih koji brinu o nedostatku esencijalnih hranljivih materija kada isključuju životinjske proizvode, Vareham je brzo shvatio da mu je potreban samo jedan dodatak: vitamin B12. Inače, njegova ishrana zasnovana na biljci obezbedila je njegovom telu sve što mu je potrebno.

Šta je jeo?

Njegova jela su bila jednostavna, ali hranljiva. Jeo je samo dva puta dnevno i izbegavao je grickanje. Završio je svoj drugi obrok u 16:00.

Izbegavao je prerađenu hranu, beli šećer i višak masti.

Ovako je njegova dijeta obično izgledala:

Doručak: kaša od celog zrna ili žitarice sa bademovim ili sojinim mlekom, sveže voće i orašasti plodovi. Voleo je tost od celog zrna sa puterom od oraha.

Ručak/večera: povrće, mahunarke, integralne žitarice i zdrave masti – šaka orašastih plodova, suvo voće.

"Ponekad u ishranu dodam malo mlečnih proizvoda, jaja i ribe, posebno lososa."

Pića: Samo voda i sveže ceđeni sok od pomorandže – bez sode, kafe i apsolutno bez belog šećera.

"Pijem najmanje šest čaša vode svakog dana", primetio je Vareham. – "Jutro počinjem sa dve čaše jer mislim da mi to pomaže da održim težinu. U prvoj polovini dana pokušavam da popijem što više vode, jer bih kasnije mogao zaboraviti zbog posla. Čak sam i sebi napravio pravilo: ako vidim česmu, uvek stanem i pijem, da ne bih propustio priliku."

Istraživanja od tada su potvrdila da ishrana zasnovana na biljci može značajno smanjiti rizik od srčanih oboljenja, dijabetesa i drugih hroničnih bolesti. Bolest srca ne samo da se može sprečiti, već čak i preokrenuti vegetarijanskom ishranom sa niskim sadržajem masti, prema studiji koju je sprovela Klivlendska klinika.

Dr. Ellsworth Wareham stopped eating animals in 1958, he observed that the patients that ate the most #animal products also had the most #health problems. Now aged 104, #vegan for 60 years has no #cancer, no dementia, no #heartdisease & still practices as a #doctor#worldveganday pic.twitter.com/oWMatPEyAg