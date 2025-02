Ako izbacite OVO iz ishrane, živećete 100 godina: Čuveni kardiolog dao savete za rad srca, evo šta svi treba da znaju

Majkl Debejki je umro samo dva meseca pre svog 100. rođendana.

Doktor je poslednju operaciju obavio kada je imao 90 godina i nastavio da prima pacijente do svoje 97. godine. Šta je pomoglo Majklu Debejkiju ne samo da održi svoje zdravlje, već i da produži aktivnu dugovečnost?

"Činim sve da mi srce radi bez problema"

Tokom svog života, Majkl Debejki je operisao oko šezdeset hiljada ljudi. Među njima su bili i svetski lideri. Majkl Debejki je takođe bio pronalazač uređaja uključujući delove veštačkog srca i srčane pumpe, metode i procedure koje su spasile živote širom sveta. Debejki je rekao da savremeni lekari mogu mnogo, ali da bi produžili život čoveku je mnogo lakše da vodi zdrav način života.

Majkl Debejki je smatrao da je hodanje najefikasniji način za jačanje srca i produženje doba aktivne dugovečnosti. Da bi ovaj metod bio zaista efikasan, lekar je preporučio hodanje najmanje 30 minuta svakog dana i naizmenično sporo i brzo hodanje tokom hodanja.

Majkl Debejki je držao strogu dnevnu rutinu. Svaki dan se budio u četiri ujutru. Ujutru je doktor uradio malu vežbu, koja se sastojala od povlačenja, čučnjeva i savijanja. Majkl je svaki ponovio najmanje 15 puta.

Sat nakon ustajanja izašao je iz kuće i peške otišao na posao. Nakon šetnje, doktor je započeo doručak. DeBakei se nije pridržavao nijedne dijete, ali je isključio dva proizvoda iz svoje ishrane: puter i masno meso.

On this day in 1908, Dr. Michael DeBakey, a Lebanese-American cardiac and vascular surgeon, was born. He is known for his many surgical innovations including coronary bypass operations, carotid endarterectomy, artificial hearts and ventricular assist devices. #Histweet #CTSurgery pic.twitter.com/U4s0iZ0B8s