Proširenje zida arterijskog krvnog suda mozga, aneurizma mozga, može da se manifestuje na dva načina, rekao je za Novo jutro TV PINK neurohirug prof. dr Branko Đurović.

Dr Đurović je rekao da može doći do pucanja i razlivanja krvi između moždanih omotača na mozgu, što je hemoragijski moždani udar.

Kako kaže, drugi način kako može da se manifestuje bez pucanja, jeste kada polako tokom vremena raste i vrši kompresiju na okolne moždane strukture.

- Tako vršeći kompresiju na treći moždani nerv, manifestuje se na jednostavan način. Bez bola, bez nagona na povraćanje, već samo tako što spadne gornji očni kapak - rekao je dr Đurović.

Kaže da je da same moždane aneurizme su veoma prisutne, pa tako svaki 50, najviše 100 stanovnik u svetu ima neku aneurizmu.

- One su najčešće male i ono što je najveća sreća, u najvećem procentu nemaju nikakvu kliničku manifestaciju - rekao je doktor.

Kako kaže, faktori rizika za pucanje krvnog suda na mozgu su isti kao i svi oni faktori koji su rizični za sve kardiovaskularne bolesti.

- Hipertenzija, povećane masnoće u krvi, nehigijenski način življenja, pušenja, konzumiranja alkohola, mogu uticati na nju, ali može doći i kao posledica genetske predispozicije - rekao je dr Đurović.

Kako kaže, ona ne podrazumeva da će to proširenje dovesti do rascepa i izlivanja krvi, dodaje da to znači samo od našeg načina življenja.

LEČENJE - Imamo dva načina lečenja. Ako dođe do pucanja aneurizme i izlivanja krvi, radi se otvorena hirurška operacija, pristupa se bazi lobanje i vrši anatomska disekcija krvnih sudova i stavlja se klips, štipaljka koja vrši opstrukciju te prisutne rupturirajuće aneurizme - rekao je doktor. Kako kaže, postoji i endivaskularna procedura. Dodaje da se tu putem katetera dolazi do tih krvnih sudova na bazi mozga, i dolazi se do mesta gde je pukla aneurizma i vrši se njena opstrukcija.

- Tri stuba zdravlja su, higijena ishrane, fizičke aktivnosti i spavanja - rekao je doktor.

Dodaje da, ako imamo srodnika u porodici u prvom kolenu, verovatnoća da sledeći srodnik može da ima aneurizmu je 4 puta veća nego u populaciji gde to nije slučaj.

- Svaki dan u Beogradu imamo 2 pacijenta sa akutnim moždanim udarom, što je treći uzrok smrtnog ishoda kod nas - rekao je doktor.

Ističe da je najviše ugrožena populacija od 35 do 60 godina.

Autor: Aleksandra Aras