Revolucionarni zahvat: Lekari presadili ZUB U OKO slepim pacijentima kako bi im povratili vid

Po prvi put u Kanadi, hirurzi su uspešno izveli prvu fazu procedure koja uključuje implantaciju zuba u oči osoba sa teškom vrstom slepila, u nadi da će im povratiti vid.

Operacija poznata kao osteo-odonto-keratoprotetika - ili hirurgija "zub-u-oku" - nedavno je izvedena u bolnici Maunt Sent Džozef u Vankuveru kod tri pacijenta sa teškim oblikom slepila uzrokovanim oštećenjem rožnjače, preneo je “IFL sajens”.

Rožnjača je providni, spoljašnji sloj na prednjem delu oka koji omogućava ulazak svetlosti i njen fokus. Kod osoba sa slepilom uzrokovanim oštećenjem rožnjače ovaj sloj je zamućen, što utiče na njegovu transparentnost i sposobnost vida.

Operacija u dva koraka

Operacija "zub-u-oku" ima za cilj da to promeni i to u samo dva zahvata. Kako se navodi, prvi korak je dvostruk - jedan deo uključuje uklanjanje pacijentove rožnjače i bilo kakvog ožiljnog tkiva, koje se zamenjuje tkivom uzetim iz njihovog obraza.

Ovaj prvi korak takođe uključuje kreiranje implanta. To podrazumeva vađenje jednog od pacijentovih zuba, koji se oblikuje u pravougaonik sa izbušenom rupom u koju će biti smeštena plastična optička sočiva. Pripremljeni zub se zatim postavlja u pacijentov obraz, gde ostaje oko tri meseca kako bi razvilo novo tkivo i krvne sudove.

Kad se to dogodi, hirurzi u drugoj fazi vade implant iz obraza i postavljaju ga u oko, gde plastična sočiva omogućavaju prolazak svetlosti, vraćajući vid pacijentu.

- To je kao da zamenite šoferšajbnu na automobilu kad je potpuno zamagljena - rekao je “Vankuver sanu” dr Greg Maloni, koji je predvodio operacije u Kanadi.

"Nema rizika od odbacivanja implanta"

Kako piše “IFL sajens”, možda zvuči neobično staviti nečiji zub u njegovo oko, ali zapravo ima mnogo smisla. Činjenica da su zubi izuzetno tvrdi, te da je u pitanju pacijentov vlastiti zub, povećava šanse za dugoročni opstanak implanta, navodi se.

Ipak, kao i svaka procedura, ni ova nije potpuno bez rizika. Ali, kako je rekao dr Maloni, "nema rizika od odbacivanja, jer koristimo deo pacijentovog sopstvenog tela”.

"Nisam videla samu sebe 10 godina"

Troje pacijenata će kasnije ove godine proći kroz drugu fazu operacije. Jedna od tih pacijenata, Gejl Čapman, prva je prošla inicijalnu operaciju i ulaže velike nade u to šta bi ova procedura mogla da znači za njenu budućnost.

- Nisam videla samu sebe poslednjih 10 godina. Ako budem dovoljno srećna da povratim nešto vida, biće divnih stvari za videti – rekla je ona “Vankuver sanu”.

