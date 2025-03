OZBILJNO UPOZORENJE DR PERIŠIĆA ZA SVE ONE KOJI POSTE: Evo šta je najveća greška koju svi prave - pogotovo kad se post završi! Od ove hrane PUCA PANKREAS!

Čuveni gastroenterolog istakao je da suzdržavanje od određenih namirnica nema uvek koristi kada je reč o zdravlju.

U ponedeljak, 3. marta, počeo je Veliki ili Uskršnji post, najduži i najstroži post u pravoslavnoj tradiciji, koji vernici dočekuju kao pripremu za najveći hrišćanski praznik - Vaskrs. Veliki Uskršnji post traje 48 dana, a svaka sedmica ima svoje ime i pravila.

Mnogi vernici su se odlučili da isprate ishranu i da se očiste od loših misli, dela i hrane, ali kada pristupate takvom načinu ishrane morate da poslušate savete stručnjaka.

Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog, otkrio je šta se dešava organizmu nakon posta, kao i to da je veliki problem što se tokom istog ne unose masti.

- Prilagođavanje enzimskih funkcija u sistemu za varenje zavisno je od ulaska supstrata. Ako ne unosimo masnoće, i onda ih odjednom unesemo u ogromnim količinama, rizikujemo da dobijemo akutni pankreatitis. Kada postimo, napraviću digresiju, ne možemo da očekujemo značajne fizičke i intelektualne performanse. Mi čistimo postom organizam od materija koje bombarduju mozak, ali ako smanjimo kalorijski unos, puknemo kao zvečka. Ne možete vi da se bavite nečim ozbiljnim, a da ste uneli travu i zelenu salatu. Problem je smanjen unos masti, nema ih u postu a onda nema ni vitamina B12. Nema dobre aktivnosti mozga bez mesa, ribe i jaja - istakao je prof. dr Perišić.

Nakon posta potrebno je vreme da se sistem za varenje prilagodi "starim" namirnicama.

- Možemo da pojačamo proteine, ali one posnije, "suve". Pa vlakna i vitamine, ali ne smemo odmah prvog dana da preteramo sa masnoćama. Nekoliko dana je potrebno sistemu za varenje da im se prilagodi, da bi mogle efikasno da se svare - objasnio je poznati gastroenterolog.

On je objasnio na koji način se stvaraju gasovi.

- Gas u želucu je 15 odsto progutanog vazduha, a u crevima je 75 odsto produkt fermentacije. E sad, šta fermentira? U pitanju su namirnice koje sadrže neskrobne ugljene hidrate, mi ne možemo da ih razgradimo i oni onda fermentiraju, to je jedna nepodnošljivost koja pravi gasove - rekao je doktor.

On je istakao da ako jedete roštilj, luk je uz njega obavezan.

- Kada jedem roštilj, tražim i mladi luk, i to svima kažem, pojedite šest do sedam strukova kada uzmete meso sa roštilja. Masnoća je prooksidantni bum, a antioksidans iz mladog luka to neutrališe. Sve ima svoje, zato nam je Bog dao i povrće, da kombinujemo antioksidante uz tešku hranu, dobijamo i vitamine i onda smo mirni - zaključio je prof. dr Vojislav Perišić.

Autor: Aleksandra Aras