DIJABETES SVE ČEŠĆI KOD DECE DO PETE GODINE Alarmantno upozorenje stručnjaka: Broj obolelih će da raste i u budućnosti

Kao i odrasli, i deca obolevaju od šećerne bolesti. Dok odrasli ovu bolest mogu neko vreme da "nose na nogama" dok se ne ispolje njeni znaci, kod dece se ona uglavnom otkriva tek u fazi kada ih dovede u životno ugrožavajuće stanje.

Dr Tatjana Milenković, načelnica odeljenja endokrinologije Instituta za majku i dete "Dr Vukan Čupić", kaže u intervjuu za Novosti, da se u našoj zemlji kod čak oko 40 odsto dece dijabetes melitus tip 1 otkriva u ketoacidozi:

- To znači da se bolest prepozna kasno jer ne postoji svest o tome da deca mogu da imaju šećernu bolest. Ketoacidoza je stanje koje životno ugrožava dete. S toga se u nekim zemljama, na primer u Italiji, sprovodi skrining na dijabetes melitus tip 1.U uzrastu od pete do sedme godine deci se određuju antitela specifična za dijabetes i ako su pozitivna, roditeljima se skreće pažnja da je dete u velikom riziku da oboli od šećerne bolesti, tako da ova deca stižu do lekara dok su još u dobrom opštem stanju.

U kom uzrastu se najčešće otkriva dijabetes kod dece?

- Dijabetes melitus tip 1 se može dijagnostikovati u svim uzrastima. I dalje je najčešćei kod adolescenata, ali se uočava jasan porast kod male dece, odnosno dece uzrasta ispod pet godina.

Da li je istina da sve više dece oboleva od šećerne bolesti?

- Dijabetes melitus tip 2 je oblik dijabetesa od koga će deca i mladi sve više obolevati u budućnosti, jer je sve više gojazne, pa i ekstremno gojazne dece, a šećerna bolest tip 2 se praktično razvije kao posledica višegodišnjeg iscrpljivanja pankreasa.

Kako roditelji malom detetu da objasne da ne može kao njegovi vršnjaci da jede slatkiše?

- Deci sa šećernom bolešću ne zabranjujemo striktno slatkiše, ali ih učimo kako da ih jedu. Naglašavam da niko od nas, pa ni deca sa dijabetesom, ne traba da jede hranu sa puno masti i visokim glikemijskim indeksom. Iskrena da budem, nemam utisak da deca to baš toliko vole, ali ako to jeste tako, pitanje je šta roditelji jedu u kući i šta uče svoju decu. Naša edukacija nije bazirana na zabranama, nikad nije ni bila. Svi bi trebalo da se učimo da jedemo zdravu hranu, da se više krećemo i da ne budemo gojazni.

Žeđ, mokrenje i mršavljenje o Koji simptomi bi trebalo da upute roditelja da dete ima šećernu bolest? - Ako govorimo o dijabetes melitusu tip 1, dete više pije, više mokri i gubi u telesnoj masi. Ako sa ovom anamnezom roditelj odvede dete kod lekara u dom zdravlja, treba da mu se izmeri glikemija i uradi pregled mokraće. Kod dece sa novootkrivenim dijabetesom glikemija je obično dvocifrena, jer se simptomi ispoljavaju kad je glikemija preko 11 mmol/L, a u urinu se registruje glikozurija, koje nema kad je dete zdravo, i često ketonurija - pozitivni ketoni u urinu.

Imaju li deca obolela od šećerne bolesti kvalitetan život?

- Uz modernu tehnologiju i insulinske pumpe koje same doziraju insulin, deca sa dijabetesom mogu da imaju veoma kvalitetan život. Uz senzore, a pogotovu insulinske pumpe, hipo i hiperglikemije se mogu svesti na sasvim prihvatljiv minimum i da uopšte ne remete život deteta, a samim tim i porodice i detetovog okruženja. Inače, kod dece nema kriza zbog oscilacija nivoa šećera u krvi kao kod odralsih, jer na detetu najčešće ne vidite ništa kad ima povišen šećer, a simptomi hipoglikemije su često blagi.

Da li je istina da ova deca moraju više da se čuvaju prehlade, infekcija...?

- Virusne infekcije nisu opasne po decu sa dijebetsom, mada mogu kratkoročno da im pogoršaju kontrolu ove bolesti. Najveći problem su infekcije koje idu sa povraćanjem, jer onda ne mogu da jedu, pa moraju u bolnicu da bi primali insulin intravenski. Ali, ako je dete na insulinskoj pumpi, tada ne mora ni u bolnicu. Inače, deca sa dijabetesom ne boluju češće od respiratornih infekcija od druge dece.

Autor: Aleksandra Aras