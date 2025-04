ZABRINJAVAJUĆE ISTRAŽIVANJE ŠVEDSKIH PSIHOLOGA: Neprestano gledanje u telefon gura tinejdžerke u depresiju

Previše vremena provedenog ispred ekrana telefona, kompjutera, televizora… negativno utiče na više aspekata sna adolescenata, što zatim povećava rizik od simptoma depresije posebno kod devojčica. To je pokazalo istraživanje švedskih naučnika objavljeno u PLOS Global Public Health.

Švedska agencija za javno zdravlje nedavno je dala preporuku adolescentima da ne provode ispred ekrana više od dva, tri sata vremena i to delimično kako bi imali bolji san, piše Respiratory Therapy.

Prethodne studije sugerisale su da postoji veza između buljenja u ekran, poremećaja sna i depresije među tinejdžerima. U novoj studiji, istraživači su pratili 4.810 švedskih đaka od 12 do 16 godina skupljajući podatke o kvalitetu i kvantitetu sna, simptomima depresije, vremenu pred ekranom…

Otkriveno je da povećanje vremena pred ekranom vodi do pogoršanja sna za tri meseca i utiče i na kvalitet i na kvantitet. Utvrđeno je da što se više vremena provodi pred ekranom, to se kasnije odlazi na spavanje.

Kod dečaka je produženo gledanje u ekrane imalo uticaj na depresiju tek posle 12 meseci, dok je kod devojčica efekat bio gotovo trenutni.

- San je ključan za razvoj adolescenata. Ova studija daje biološki moguće podatke koji dokazuju široko rasprostranjeno verovanje o uticaju vremena pred ekranom na san i simptome depresije. Ovaj rad podržava preporuke o ograničenju upotrebe telefona tokom školskih dana za decu i adolescentne. Ovo će verovatno dovesti do kolektivne akcije da se pomogne adolescentima da poprave san i da ne budu pospani tokom dana – rekao je za Science Media Centre Ben Karter, profesor medicinske statistike Instituta za psihijatriju, psihologiju i neurologiju Kraljevskog koledža u Londonu.

Kris Ferguson, profesor psihologije na Univerzitetu Stetson, rekao je za SMC da nije impresioniran dobijenim podacima.

- Merenje vremena pred ekranom rađeno je po prijavi proučavanih osoba, što je metod koji nije poznat po pouzdanosti. Pitanja su bila gruba i nisu validirana, pa to može da dovede do lažnih rezultata – naveo je on.

Autor: Jovana Nerić