Predsednik Aleksandar Vučić najavio je dolazak novog leka za lečenje karcinoma dojke, koji je pet puta efikasniji od svih koji su sada na raspolaganju pacijentkinjama u Srbiji u okviru pozitivne liste lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Reč je o inovativnom leku za karcinom dojke britansko-švedske kompanije “Astra Zeneka“. Kompanija je započela s razvojem različitih inovativnih lekova za karcinom dojke još 1978. godine. Konkretno, ovaj lek je po sastavu antitelo-lek konjugat – što je vrsta pametnih lekova koji koriste posebno dizajnirano antitelo koje prepoznaje i dovodi citostatik direktno do ćelija raka, tj. na mesto gde treba da deluje. Pored toga što citostatik uništi malignu ćeliju, on zahvati i okolne sumnjive i potencijalno maligne ćelije, sve to uz minimalnu štetu za zdrave ćelije.

On cilja tzv. HER2 pozitivne tumore, ali i metastaze u mozgu. Studije pokazuju da lek prolazi krvno-moždanu barijeru i znatno smanjuje tumorske lezije u mozgu. Njegova glavna prednost u odnosu na standardne terapije jeste visoka potentnost, a takođe i sposobnost da deluje čak i na tumore s nižom ekspresijom HER2.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u Srbiji je 2021. godine registrovano 4.447 novoobolelih i 1.765 umrlih žena od raka dojke. Stopa obolevanja iznosila je 64 na 100.000 žena, dok je stopa umiranja bila 20,6 na 100.000.

Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u Srbiji, i po učestalosti zauzima prvo mesto. Uprkos napretku u lečenju, kod velikog broja žena se i dalje dijagnostikuje u kasnijim stadijumima bolesti, kad su terapijske mogućnosti ograničenije.

Sve ovo za rezultat daje, u poređenju sa standardnom terapijom, znatno produžavanje vremena tokom kojeg se bolest ne pogoršava, kao i ukupno preživljavanje.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio dostupnost ovog leka u najskorijem roku.

- Razgovarali smo o medicinskim preparatima koje su najmoćnije britanske kompanije danas u stanju da naprave, a koji se tiču i lečenja raka dojke, što je za nas od velikog značaja. Reč je o izuzetno skupim lekovima i mi ćemo gledati da od oktobra budu dostupni, jer kažu da je pet puta efikasnji lek od svih koji su do sada bili dostupni za lečenje. Ja sam veoma srećan zbog toga i, ma koliko da košta, za nas je zdravlje ljudi u Srbiji od velikog i posebnog značaja.

Do 2050. godine, ako se trenutni način života nastavi, širom sveta će biti 3,2 miliona novih slučajeva i 1,1 milion smrtnih slučajeva od raka dojke svake godine.

- Ovaj inovativni lek je u kliničkim studijama pokazao znatno bolji efekat u odnosu na lekove koji su trenutno u upotrebi za metastatski karcinom dojke. Za sve pacijentkinje koje imaju HER2 pozitivnost, čak i visoku pozitivnost, gde je tri plus, dva plus i jedan plus, dakle sve te pacijentkinje koje imaju takve karakteristike u patohistološkom nalazu kandidati su za ovu terapiju. Ona bi trebalo da promeni trenutni standard terapije u Srbiji. Generalno, rezultati tog leka u poređenju s komparatorom koji je trenutno u upotrebi na nivou su od 30 do 50 odsto bolji u pogledu ukupnog preživljavanja, tj. ukupnog odgovora na terapiju – rekao je dr sc. med. Zoran Andrić, medikalni onkolog KBC Bežanijska kosa.



Faktori rizika za nastanak raka dojke

Povećanje broja slučajeva raka dojke širom sveta verovatno je posledica kombinacije faktora, uključujući starenje i rast globalne populacije, unapređenje u dijagnozi, kao i veću prevalenciju poznatih faktora rizika.

Faktori koji povećavaju rizik od raka dojke uključuju starenje, nasledne gene i porodičnu istoriju bolesti.

Od decembra 2012. godine u Srbiji se sprovodi organizovani skrining raka dojke i do sada je u program uključeno 40 opština, uz dodatno angažovanje mobilnih mamografa na terenu da bi skrining mamografija u Srbiji postala dostupna što većem broju žena.

Redovnim mamografskim pregledima moguće je otkriti karcinom i pre nego što se pojave prvi simptomi, čime se znatno smanjuje smrtnost i poboljšava kvalitet života obolelih žena. Upravo zbog toga je važno da se žene redovno odazivaju na pozive za skrining jer rana dijagnoza spasava život.

