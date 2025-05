Voditelju Elite je puklo slepo crevo: Može biti opasno po život, a evo koji su simptomi i kako da sprečite havariju!

Kako je naš portal već pisao, voditelj Televizije Pink, Darko Tanasijević juče je hitno operisan u Zemunskoj bolnici nakon što je ustanovljeno da mu je puklo slepo crevo.

Upala slepog creva, poznata i kao apendicitis, pogađa oko odsto ljudi, a najčešće se javlja u drugoj deceniji života. Iako se može desiti u bilo kom uzrastu, posebno je čest razlog za hirurške intervencije kod dece i adolescenata.

Slepo crevo je deo debelog creva na mestu gde se spaja s tankim crevom. Iz njega polazi mali crvoliki nastavak - crvuljak, odnosno apendiks. Upravo se on zapali u slučaju apendikitisa. Do upale najčešće dolazi zbog začepljenja otvora crvuljka - usled otoka limfnog tkiva, prisustva glista, stranog tela ili čak tvrdog dela stolice. To dovodi do poremećene cirkulacije, rasta broja bakterija i razvoja upale.

U nekim slučajevima apendiks može da izgleda potpuno zdravo, ali se i tada preporučuje njegovo uklanjanje, jer ne obavlja esencijalnu funkciju, a izbegavaju se potencijalne buduće komplikacije.

Koji su simptomi upale slepog creva?

Akutna upala slepog creva je najčešći uzrok iznenadnog bola u stomaku koji zahteva hitnu operaciju. Bol obično počinje oko pupka, a zatim se seli u donji desni deo stomaka. Pojačava se pri hodu, kašlju ili pritisku, a često je praćen mučninom, temperaturom i gubitkom apetita.

Međutim, simptomi ne moraju da budu tipični. Kod male dece, starijih osoba i trudnica bol može da bude difuzan, slabije izražen ili potpuno odsutan. Takođe može da dođe do usporene peristaltike ili prolivastih stolica. Lokalizacija bola zavisi i od položaja crvuljka.

Kako se dijagnostikuje i leči?

Ako su simptomi jasni, a laboratorijski nalazi pokazuju upalu (povišeni leukociti), dijagnoza se postavlja klinički i pristupa se operaciji. U nejasnim slučajevima radi se ultrazvuk, skener ili laparoskopski pregled. Važno je naglasiti da normalan broj leukocita ne isključuje apendikitis.

Rano otkrivanje bolesti je ključno - pravovremen zahvat nosi veoma nizak rizik i brz oporavak. S druge strane, ako se upala ne prepozna na vreme, može doći do pucanja crvuljka, izliva sadržaja u trbušnu duplju i razvoja peritonitisa - po život opasne upale trbušne maramice. U tim slučajevima daju se antibiotici pre i posle operacije. Bez intervencije, apendikitis može da ima smrtonosan ishod u preko 50 odsto slučajeva.

Zato je važno: kod svake sumnje na upalu slepog creva - odmah se obratite lekaru.

Autor: A. Nikolić