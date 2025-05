Nosila je bebu 375 dana! Trudnoća je trajala više od GODINU dana, rodila devojčicu bez komplikacija

Zamislite da nosite dete 9 meseci. I onda prođe još jedan. Pa još jedan. Pa još deset dana. Svaka nova nedelja postaje večnost, svaka kontrola donosi više pitanja nego odgovora, a Vi se i dalje budite svako jutro sa istim pitanjem: „Zašto još uvek nisam rodila?“

Upravo to je bio život Bjule Hanter, žene koja je 1945. godine ušla u istoriju medicine kao majka sa najdužom zabeleženom trudnoćom. Njeno telo nosilo je bebu čak 375 dana – više od godinu dana – a kada je konačno došao trenutak porođaja, ceo lekarski tim je bio u euforiji. Jer ono što su očekivali nije bilo čudo – nego pravo medicinsko čudo nad čudima.

Trudnoća koja je pomerila granice nauke

U februaru 1945. godine, tada 25-godišnja Bjula Hanter porodila se u bolnici u Los Anđelesu, donoseći na svet zdravu devojčicu, Peni Dijanu, tešku nešto više od tri kilograma – u proseku za novorođenče. Međutim, ono što je sve šokiralo bio je broj dana trudnoće: 375.

Prosečna trudnoća traje oko 280 dana, što je 40 nedelja. Kod Bjule – to je trajalo više od 12 meseci i 10 dana. I ne, nije u pitanju greška – ceo slučaj je dokumentovan, potvrđen i medicinski overen. Priznata publikacija Time iz tog perioda izveštava da laboratorijski nalazi nisu pokazali nikakav prekid trudnoće, što isključuje mogućnost spontanog pobačaja i nove oplodnje.

Lekari u neverici: Kako je ovo moguće?

Bjula je redovno odlazila na kontrole. Počela je da oseća mučnine već u drugom mesecu trudnoće, ali fetalne pokrete tek od šestog meseca. Najveći šok za lekare usledio je kada su ustanovili da srčani ritam fetusa nije registrovan sve do sedmog meseca.

To je podstaklo jednu teoriju – da je možda došlo do ranog pobačaja, a zatim do nove trudnoće – ali svi nalazi to demantuju. Njeno telo se jednostavno ponašalo drugačije, van svih statistika i poznatih tokova razvoja ploda.

Medicinski izveštaji tog vremena dokumentuju slučaj sa punim kredibilitetom, a ceo tim koji je pratio porođaj bio je saglasan – beba se razvijala sporo, ali ravnomerno, i bila je potpuno zdrava pri rođenju.

Zdrava beba, bez komplikacija – i najduže čekanje ikada

Kada je Bjula konačno rodila svoju ćerku, nije bilo nikakvih komplikacija. Porodila se prirodnim putem, a devojčica nije pokazivala nikakve razvojne probleme. Ova činjenica dodatno je fascinirala lekare koji su očekivali makar neku posledicu od tolike prolongirane trudnoće.

Porođaj se dogodio 21. februara 1945. godine, a kako su preneli brojni američki mediji, lekarski tim u bolnici u Los Anđelesu je doživeo pravo slavlje. Takav slučaj do tada nije zabeležen – a ni kasnije nije potvrđen ni jedan sličan sa pouzdanim medicinskim dokazima.

Zbog nje se i danas pišu medicinski radovi

Bjulin slučaj se i danas izučava u kontekstu retkih odstupanja u trudnoći i razvoja fetusa. Iako je u međuvremenu bilo nekoliko žena koje su tvrdile da su bile trudne duže – nijedna nije dostavila verifikovan dokaz, poput Vang Ši iz Kine, koja je 2016. tvrdila da je bila trudna 17 meseci, ali je odbila ultrazvuk.

Za razliku od nje, Bjula Hanter je ostavila medicinski trag, dokumentaciju, rezultate testova, izveštaje lekara i potvrde koje i danas izazivaju čuđenje.

Priča o čudu prirode koje nije ostavilo posledice

Bjula je do kraja života ostala zdrava, kao i njena ćerka. Preminula je 1998. godine u 78. godini, ali njeno ime i dalje živi u knjigama, medicinskim udžbenicima i urbanim legendama. Njen slučaj je i primer da žensko telo ima granice koje medicina još uvek ne razume do kraja.

A možda, baš u toj nepoznanici – leži i čudo rađanja.

