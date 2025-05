Opasno stanje koje zahteva hitnu intervenciju! Šta je TAMPONADA SRCA i kako prepoznati upozoravajuće znake

Srce je motor našeg tela, a da bi radilo kako treba, mora da ima dovoljno prostora da se širi i steže pri svakom otkucaju. Međutim, u nekim situacijama može da dođe do nakupljanja tečnosti u njegovoj neposrednoj okolini, što sprečava normalno funkcionisanje. Ovo ozbiljno stanje, koje se naziva tamponada srca, može da ugrozi život ako se ne prepozna i ne leči na vreme.

Zašto dolazi do nakupljanja tečnosti?

Srce je, podsetimo, obavijeno je čvrstom opnom (perikardom) koja ga odvaja od pluća. Ta opna ima dva glatka sloja - spoljašnji i unutrašnji - koji se skoro dodiruju, a između njih se nalazi samo mala količina sluzave tečnosti koja omogućava da srce lako klizi prilikom otkucaja, bez trenja.

Razni zdravstveni problemi mogu da izazovu nakupljanje tečnosti u ovoj opni oko srca, čime se srce i njegova zaštitna ovojnica ili maramica "odvajaju".

Ta tečnost može da bude bistra, kao kod slabosti srčanog mišića. U slučaju upale srčane maramice (perikarditisa), može da postane zamućena, gnojna, a ponekad i krvava - što se dešava, na primer, kod tuberkuloze ili širenja karcinoma. Čista krv se obično nalazi u perikardu nakon povrede grudnog koša (npr. saobraćajne nesreće) ili nakon pucanja zida srčane komore posle srčanog udara.

Nije svako nakupljanje tečnosti odmah tamponada

Važno je znati da svako nakupljanje tečnosti oko srca ne mora odmah da dovede do tamponade. U perikardu može da se nakupi i do 1,5-2 litra tečnosti. U zavisnosti od toga koliko je ta opna elastična i kolika je količina tečnosti, srce će biti manje ili više ometano u radu. Mali izliv obično ne pravi ozbiljne smetnje, ali kada se perikard napuni do maksimuma, dolazi do opasnih komplikacija.

Šta je zapravo tamponada srca?

Tamponada srca je stanje u kojem se zbog velikog pritiska od previše nakupljene tečnosti onemogućava punjenje srca krvlju. Prvo stradaju najmekši krvni sudovi koji donose krv iz pluća, pa srce ne može da primi i izbacuje dovoljno krvi. Krvni pritisak naglo opada i dolazi do slabljenja snabdevanja celog tela krvlju. Ovo stanje direktno ugrožava život.

Simptomi tamponade srca mogu da budu:

- bol u grudima i osećaj gušenja

- ubrzano disanje

- kašalj

- potreba da se gornji deo tela podigne (npr. ako ležite da se pridignete)

- otežano gutanje

- učestalo štucanje

- promuklost

- mučnina

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza se postavlja brzo, na osnovu sledećih pregleda:

Klinički pregled - lekar osluškuje srce i opipava područje grudnog koša; srčani tonovi su tihi, a područje oko srca zvuči prigušeno.

EKG(elektrokardiogram) - "talasi" na papiru su slabiji nego inače.

Rendgen srca i pluća - srce gubi svoj uobičajeni oblik i izgleda uvećano, kao balon.

Ultrazvuk srca - daje najtačniju sliku i meri količinu tečnosti.

CT i magnetna rezonanca - rade se samo ako prethodni nalazi nisu dovoljni, što je retko.

Pošto je ovo hitno stanje, koristi se brza i bezbedna dijagnostika - invazivne metode se izbegavaju da se dodatno ne ugrozi pacijent.

Kako se tamponada srca leči?

Lečenje se mora sprovesti odmah. Najčešće se radi punkcija, odnosno iglom se izvuče tečnost iz prostora oko srca. Ako to nije dovoljno, sprovodi se hirurški zahvat u kojem se deo ili cela srčana opna uklanja kako bi se sprečilo novo nakupljanje tečnosti.

Autor: Dalibor Stankov