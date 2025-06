'Bila sam MRTVA 24 minuta, SADA ZNAM šta je s druge strane' Smrt nije kraj, ŠOK ispovest

Tesa Romero (50) ispričala je šta je videla i osetila dok se, kako kaže, 'nalazila iznad svog tela, lebdeći'.

Jedna žena tvrdi da sada zna da smrt nije kraj i da zna šta se nalazi s druge strane, nakon što se srušila i bila klinički mrtva 24 minuta dok je vodila decu u školu. Tesa Romero kaže da je vreme provedeno 's druge strane' delovalo kao večnost, dok su je bolničari očajnički pokušavali da ožive.

Novinarka i sociološkinja doživela je iskustvo izlaska iz tela nakon što je ostavila ćerke u školi. Rekla je da joj je srce stalo i da je 24 minuta bila 'odsutna' - sve dok je lekari nisu vratili u život.

- Prvo što sam osetila bio je ogroman mir. Prvi put posle dugo vremena nije bilo fizičkog ni emotivnog bola, patnja je bila gotova. Osetila sam duboko olakšanje, kao da je ogroman teret skinut sa mene. Sećam se da sam lebdela iznad plafona, gledajući dole na scenu. Videla sam telo kako leži tamo. Bilo je zbunjujuće, jer nisam bila svesna da sam mrtva. Znala sam da se osećam živo, budno i svesno. Ali nisam razumela zašto me niko ne vidi niti čuje. Nisam verovala u ovakve fenomene (ranije), ali kada sam se probudila, znala sam sa apsolutnom sigurnošću da ono što sam doživela nije bio san. Bilo je stvarno. Sve oko mene delovalo je drugačije. Imala sam vrlo čudan osećaj, kao da je svet prošao kroz neki stari, antikni filter. Kao da vreme više nije funkcionisalo na isti način. Sve je izgledalo sporije, gušće, ispunjeno dubljim smislom - napisala je Tesa.

Tesa je mesecima pre svog iskustva bliske smrti patila od neobjašnjive bolesti, a lekari nisu uspevali da otkriju uzrok, uprkos brojnim analizama.

- Lekari nisu mogli tačno da utvrde šta nije u redu sa mnom. Radili su sve moguće testove, ali nijedan nije dao jasan odgovor. Moje telo je otkazivalo, a oni nisu mogli da pronađu konkretan uzrok. Bilo je to veoma uznemirujuće razdoblje jer mi je bilo sve gore, a niko nije znao zašto. Kontaktirali su me hirurzi, neurolozi i naučnici koji proučavaju ovakve fenomene. Mnogi od njih se slažu oko jedne vrlo značajne stvari - da je moja bolest verovatno bila fizička manifestacija mojih emocija. U to vreme sam prolazila kroz najteži period svog života. Ponekad ono što ne uspemo da izrazimo iznutra, telo počne da viče spolja - objasnila je ova žena.

Posle iskustva koje joj je promenilo život, Tesin pogled na život i smrt se potpuno preobrazio.

- Ranije sam osećala dubok strah od smrti. Videla sam je kao nešto mračno, neizvesno i bolno. Posle onoga što sam doživela, shvatila sam da smrt nije kraj, već prelaz. To je kao da prelazite kroz vrata u mesto gde sve ima smisla, gde ljubav i mir obavijaju sve. Više je se ne plašim. Naprotiv, osećam dubok mir znajući da život postoji i posle onoga što vidimo, da nismo sami i da smo beskrajno voljeni. Što se tiče života, sada ga cenim na potpuno drugačiji način. Svaki trenutak je postao dragocen. Shvatila sam da je jedino što zaista ima vrednost - kako volimo, kako pratimo druge kroz život i kako ostavljamo trag na dušama ljudi - objasnila je ona.

Autor: Marija Radić