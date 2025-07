Važno upozorenje doktora svima koji koriste ventilator: Posledice za organizam su jako teške

Sa dolaskom toplijeg vremena, mnogi ljudi se okreću ventilatorima kako bi rashladili svoje sobe i pomogli im da se nose sa letnjom vrućinom, posebno noću. Međutim, prema rečima zdravstvenog stručnjaka dr Nahida Alija, spavanje sa uključenim ventilatorom tokom cele noći može imati niz negativnih efekata na telo.

Dr Ali je objasnio za LADbible da, iako ventilator može pružiti trenutno olakšanje, on zapravo može stvoriti skriveni stres na telo, posebno ako se koristi kontinuirano tokom cele noći.

Suv vazduh i respiratorni problemi

Prema rečima lekara i višeg saradnika u Vera klinici, ventilator hladi kožu povećavajući isparavanje, ali stalni protok vazduha može isušiti nosnu duplju i grlo, ostavljajući nas suvim i začepljenim ujutru.

„Suvi disajni putevi proizvode gušći sekret, koji može zarobiti alergene i iritanse u blizini osetljivih tkiva“, upozorava dr Ali. „Vremenom to može dovesti do kašlja, promuklosti ili začepljenja sinusa koje traje ceo dan.“

Prašina i alergeni u pokretu

Ventilator takođe skuplja čestice prašine sa posteljine i podova, uključujući vlakna, perut kućnih ljubimaca i polen. Tokom spavanja, ove čestice mogu da putuju dublje u respiratorni sistem, što je posebno problematično za ljude sa astmom ili blagim alergijama.

„Ljudi sa astmom ili alergijama se često bude sa stegnutim grudima ili povećanim kijanjem nakon noći sa uključenim ventilatorom“, dodaje dr Ali.

Bolni mišići od hladnog vazduha

Pored respiratornih problema, ventilator može izazvati i bolove u mišićima, posebno u vratu i ramenima. Prema rečima dr Alija, produženo izlaganje hladnom vazduhu može sniziti temperaturu tkiva, što dovodi do zatezanja mišića – prirodne odbrambene reakcije tela.

„Ova napetost može trajati do jutra, dok se ne ublaži toplim tušem ili nežnim istezanjem koje obnavlja normalnu cirkulaciju“, ističe doktor.

Saveti za bezbedno korišćenje ventilatora

Ako ne možete da zaspite bez ventilatora, dr Ali savetuje da koristite tajmer. Idealno je podesiti ga tako da ventilator radi samo tokom prvog ciklusa spavanja, otprilike 90 minuta, kako bi se isključio nakon što zaspite.

Ona takođe preporučuje da ventilator ne bude usmeren direktno ka krevetu, već ka suprotnom zidu, i da uvek imate čašu vode pri ruci kako biste ublažili moguću suvoću usta i grla.

Za osobe osetljive na prašinu, važno je redovno menjati filtere u sobi i prati posteljinu nedeljno, što značajno smanjuje količinu prašine i alergena.

Kako se rashladiti bez ventilatora? Psiholog nudi jednostavne trikove

Dr Lindzi Brauning, psiholog i stručnjak za san iz organizacije And So To Bed, objasnila je zašto visoke temperature toliko otežavaju san.

„Tokom procesa uspavljivanja, temperatura vašeg tela prirodno pada. Ako je u sobi previše vruće ili su pokrivači previše debeli, vaše telo ne može dovoljno da se ohladi, što otežava uspavljivanje“, rekla je.

S obzirom na to da samo 5% domaćinstava u Velikoj Britaniji ima klima uređaj, dr Brauning savetuje nekoliko kreativnih, ali efikasnih trikova za hlađenje prostora bez klima uređaja:

1. Zamrznite termofor

Iako ga obično koristimo zimi, termofor može biti koristan i leti. Napunite ga do dve trećine vodom i stavite u zamrzivač na dva sata. Izvadite ga pola sata pre spavanja i stavite na krevet (ali ne direktno na kožu) da biste ohladili površinu i osigurali udobniji san.

2. Zamrznite jastučnicu ili čarape

Još jedan trik je da stavite jastučnicu ili čarape u plastičnu kesu i ostavite ih u zamrzivaču nekoliko sati. Kada ih obučete noću, one pružaju trenutno hlađenje telu, što pomaže u snižavanju telesne temperature i olakšava zaspanje.

3. Držite kozmetiku u frižideru

Ako imate večernju rutinu nege kože, vredi držati neke kozmetičke proizvode u frižideru. Ovo ne samo da pruža osvežavajući osećaj na koži, već i produžava njihov rok trajanja.

4. Koristite raspršivač vode

Da biste brzo ohladili telo bez klima uređaja, koristite bočicu sa raspršivačem i nanesite hladnu vodu na lice, vrat i zglobove. Dr Brauning takođe preporučuje lagano prskanje jorgana, dušeka i jastuka, što vam može pomoći da se osećate sveže tokom cele noći.

