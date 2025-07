Šta se dešava sa VAŠIM TELOM ako ne vršite VELIKU NUŽDU SVAKI DAN?

Kada je reč o zdravlju creva, većina ljudi verovatno pretpostavlja da je cilj svakodnevno obavljanje velike nužde. Međutim, stručnjaci se slažu da možete imati zdrava creva i bez toga da obavljate veliku nuždu svaki dan.

Budući da je svako telo malo drugačije, ne obavljaju svi veliku nuždu istom učestalošću.

„Nije loše ako ne obavljate veliku nuždu svakog dana, jer svi imamo drugačiju verziju onoga što je normalno. Ako nuždu posmatramo kao iznošenje otpada, onda je važno da to radite redovno. Dakle, iako možda to ne radite svaki dan, važno je da postoji neka vrsta rutine“, rekla je nutricionistkinja Amanda Soseda za Eating Well.

Čim zagrizemo hranu ili otpijemo gutljaj pića, naš probavni sistem počinje da razgrađuje hranu na esencijalne hranljive materije. Dakle, iako možda niste svakog dana na različitoj ishrani, mnogo toga se dešava u vašim crevima „iza kulisa“. Kako se stvara otpad, on se nakuplja u debelom crevu sve dok telo ne pošalje signal da je vreme za odlazak u toalet.

Međutim, ako neredovno obavljate nuždu, možete početi da primećujete neke neprijatne simptome. Prvo, tu su gasovi i nadutost. Džena Volp, registrovana nutricionistkinja i klinička terapeutkinja, kaže da kada stolica ostane u crevima, može doći do njene fermentacije, što dovodi do povećanja gasova ili nadutosti.

Istraživanja pokazuju da sastav crevnog mikrobioma može igrati ulogu; osobe sklone zatvoru često imaju drugačije sojeve bakterija u mikrobiomu u poređenju sa zdravim osobama. Pored mogućnosti pojave gasova i nadutosti, možete primetiti suvu i tvrdu stolicu.

Dakle, ako je nužda prirodan način našeg tela da eliminiše otpad, da li preskakanje jednog ili dva dana može učiniti da on postane toksičan?

Iako je ovo popularan argument za čišćenje debelog creva, ne postoje naučni dokazi koji podržavaju teoriju da stolica može otrovati vaše telo ako ne obavljate nuždu svakodnevno. Vaš mikrobiom, koji je ključni deo vašeg imunološkog sistema, dobro je opremljen da vas zaštiti. U stvari, čišćenje debelog creva može uništiti dobre bakterije koje su vam potrebne za podršku zdravim navikama pražnjenja creva.

Preskakanje nužde postaje problem ako je prošlo više od tri dana i počinjete da se osećate nelagodno. Najčešći simptomi koji ukazuju na to da ne obavljate veliku nuždu dovoljno često uključuju nadutost, višak gasova i stolicu koja je tvrda, suva ili teško prolazi. Srećom, možete pomoći usporenom probavnom sistemu uz nekoliko malih promena u ishrani ili načinu života.

Autor: S.M.