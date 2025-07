KARDIOLOZI OTKRILI KAKO DA SPREČITE SRČANE BOLESTI: Ovo su deset naučno zasnovanih načina

Srčane bolesti i dalje predstavljaju jedan od vodećih uzroka smrtnosti širom sveta, ali dobra vest je da ih možemo u velikoj meri sprečiti.

Naučna istraživanja jasno pokazuju da promene u načinu života, poput redovne fizičke aktivnosti i pravilne ishrane, značajno smanjuju rizik od razvoja srčanih problema.

Nagomilavanje holesterola i drugih supstanci u zidu naših arterija, poznato kao ateroskleroza, uobičajeno je. Može doći do ozbiljnih plakova koji sužavaju arteriju i ograničavaju protok krvi, ili do pukotine u zidu arterija koja može izazvati stvaranje krvnog ugruška, što dovodi do srčanog udara.

Kako smo videli značajan napredak u lečenju srčanih bolesti, jedan ostaju vodeći uzrok smrti u Sjedinjenim Državama, iako se oko 80 procenata slučajeva može sprečiti. Slična sit

Dr Erik Topol donosi deset naučno potvrđenih strategija koje vam mogu pomoći da zaštitite svoje srce i živite zdravije, duže i kvalitetnije. Dr Topol je poznati kardiolog, profesor i izvršni potpredsednik Scripps Research-a u San Dijegu.

1. Kombinujte aerobne i vežbe snage

Redovno vežbanje je najefikasnija medicinska intervencija za zaštitu od ateroskleroze i promociju zdravog starenja. Preporučuje se 150 minuta umerenog aerobnog vežbanja nedeljno, poput brze šetnje, vožnje bicikla ili plesa, i najmanje dva puta nedeljno vežbe snage.

2. Pratite antiinflamatornu ishranu

Preporučuje se pretežno biljna ishrana bogata vlaknima, povrćem, voćem i celovitim žitaricama, kao što je mediteranska dijeta. Ove namirnice smanjuju upalu u telu i poboljšavaju kardiovaskularne rezultate.

3. Održavajte zdravu telesnu težinu

Prekomerna telesna težina povećava rizik od srčanih bolesti. Lekovi poput GLP-1 agonista mogu pomoći u mršavljenju i smanjenju upale, što dovodi do značajnog smanjenja rizika od srčanih udara i moždanih udara kod visokorizičnih pacijenata.

4. Prepoznajte i izbegavajte metabolički sindrom i predijabetes

Metabolički sindrom je prisutan kod velikog broja ljudi, čak i bez gojaznosti, i često se preklapa sa predijabetesom.

5. Kontrolišite krvni pritisak i nivo lipida

Praćenje krvnog pritiska i nivoa lipida je ključno. Upotreba statina i drugih lekova za snižavanje holesterola može biti korisna, ali treba biti oprezan zbog mogućih uticaja na metabolizam glukoze. Hipertenzija je važan faktor rizika za srčana oboljenja i izuzetno je česta kako starimo. Optimalni krvni pritisak je 120/80 mm Hg ili niži. Ali sa starenjem često dolazi do porasta sistolnog krvnog pritiska na oko 130 mm Hg, što je povezano sa ukrućenjem arterija. Kako je česta, i dalje se smatra povišenim.

6. Procena genetskog rizika pomoću poligenskih skora

Procena genetskog rizika može pomoći u identifikaciji osoba sa povećanim rizikom od srčanih bolesti.

Sada imamo sredstva za određivanje vašeg genetskog rizika od koronarne arterijske bolesti pomoću onoga što je poznato kao poligenski skor rizika, izveden iz genskog čipa. Termin poligenski odnosi se na stotine DNK varijanti u genomu koje su povezane sa rizikom od srčanih oboljenja. Ovo se veoma razlikuje od porodične istorije, jer smo proizvod i majčinog i očevog genoma, način na koji se DNK varijante spajaju u svakom od nas može značajno da varira za kombinacije varijanti.

7. Izbegavajte ekološke toksine poput mikroplastike

Izloženost mikroplastici može povećati rizik od srčanih bolesti. Kako su nam potrebne promene politike kako bismo se pozabavili ovim toksičnim supstancama u životnoj sredini, rizik se može smanjiti obraćanjem pažnje na kvalitet vazduha i vode korišćenjem upotrebe za filtriranje upotrebe ili prečišćavanje mašina. za vodu i skladištenjem plastike i, generalno, mnogo većom svešću i oprezom prema našoj sveprisutnoj upotrebi plastike.

8. Osigurajte kvalitetan san i detektujte apneju u snu

Kvalitetan san je važan za zdravlje srca. Detekcija i lečenje apneje u snumogu smanjiti rizik od srčanih bolesti.

9. Eliminišite pušenje

Pušenje je glavni faktor rizika za srčane bolesti i treba ga potpuno izbegavati.

10. Sprovođenje preventivnih intervencija zasnovanih na dokazima

Proaktivne promene u načinu života, svesnost o faktorima rizika i intervencije zasnovane na dokazima su moćni alati za prevenciju srčanih bolesti.

Autor: S.M.